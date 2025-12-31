歐英法德關切中共軍演 外交部：堅定支持臺海和平穩定

記者吳典叡／臺北報導

歐盟以及英國、法國、德國等3國的外交部分別於12月30日發表聲明，嚴正關切中共近日在臺灣周圍進行大規模聯合軍演。外交部今（31）日指出，相關聲明再次展現歐洲堅定支持臺海和平穩定的立場。

歐盟對外事務部（EEAS），以及英國、法國、德國等3國的外交部分別於12月30日發表聲明，嚴正關切中共近日軍演。其中，歐盟EEAS聲明指出，維護臺海現狀攸關歐盟直接利益，臺海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具戰略重要性；歐盟反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。英國外交部聲明強調，臺海和平對於全球繁榮及英國經濟至關重要，反對在臺海使用武力或脅迫，以及任何片面破壞現狀的作為。

法國外交部聲明指出，臺海和平穩定關乎全球安全與繁榮，法國密切注意中共相關軍演行動，重申法方支持臺海和平穩定，反對任何以武力與脅迫手段片面改變臺海現狀。德國外交部聲明強調，中共軍演加劇臺海緊張局勢並危及臺海穩定，臺海和平穩定對區域及國際安全與繁榮具有戰略意義，任何現狀的改變，均須以和平方式，並在雙方同意下進行，呼籲各方克制與對話。

外交部誠摯歡迎並感謝歐盟與歐洲重要國家的友我聲明。外交部表示，相關聲明充分展現歐洲高度關切中共透過軍演，片面升高臺海緊張局勢的不當作為，以及歐洲堅定支持臺海和平穩定現狀的立場。

外交部強調，國際社會對於維持臺海現狀的和平穩定已有高度共識，呼籲中共立即停止不負責任的片面軍事挑釁行徑，尊重以規則為基礎的國際秩序，並停止破壞臺海及區域和平穩定與安全。臺灣作為國際社會負責任的成員，將持續與歐盟及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。