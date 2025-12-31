歐英法德關切中國軍演 林佳龍：續與夥伴並肩合作

中國解放軍對台發動「正義使命-2025」軍事演習，歐盟、英國、法國與德國政府陸續發表聲明嚴正關切，並認為此舉單方面升高台海緊張局勢。外交部長林佳龍今天(31日)對此表達誠摯歡迎與感謝，強調相關聲明再次展現歐洲堅定支持台海和平穩定的立場，台灣也將持續與歐盟及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

歐盟對外事務部以及英國、法國、德國外交部分別於30日發表聲明，嚴正關切中國近日在台灣周圍進行大規模聯合軍演，並強調台海和平穩定對全球和平與繁榮的重要性，反對任何升高台海緊張局勢的片面作為。

外交部長林佳龍表示，歐盟與歐洲重要國家的友我聲明充分展現歐洲高度關切中國透過軍演，片面升高台海緊張局勢的不當作為，以及歐洲堅定支持台海和平穩定現狀的立場。

外交部強調，台灣做為國際社會負責任的成員，將持續與歐盟及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)我國將持續和所有理念相近國家合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序。』

外交部重申，國際社會對於維持台海現狀的和平穩定已有高度共識，呼籲中國立即停止不負責任的片面軍事挑釁行徑、停止破壞台海及區域和平穩定與安全。