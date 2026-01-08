歐華心影路，文傳咖啡香──替《來歐洲喝杯咖啡吧！》喝采
一九九一年三月十六日，在以《我們的歌》等作享有盛名的趙淑俠積極倡議與全力聯繫下，歐洲華文作家協會於巴黎正式成立。身為創會會長的她曾表示：「歐洲原是華文文學的沙漠，由於華裔移民漸漸增多，華裔作家也相對的多起來，但都是閉門耕耘，各寫各的，並沒有以文會友的機會。」這是第一個全歐性的華文文學組織，創會時包含旅居瑞士的趙淑俠在內共有64人。同年五月四日，北美華文作家協會於紐約成立；之後世界華文作家協會於一九九二年十一月二十二至二十五日在台北圓山飯店召開，共有四百多位代表出席，那時南美洲、澳洲、非洲的華文作協也相繼成立，聯繫全球各大洲的華文作家組織體系至此儼然成形。
今年四月，我有幸隨隊赴美拜訪趙淑俠大姐。遷居紐約多年、九十四歲高齡的她一談到歐華作協，頓顯神采奕奕，彷彿一下子就回到那創業維艱卻無比珍貴的美好時光。時過境遷，全球各地華文作家組織的數量迄今已遠比卅年前為多，在各擅勝場、分馳其才下，反而是「世界華文作家協會」與上個世紀之局勢、組成和樣態丕變。今之視昔，兩相對比，感慨尤深。
在這個網路取代馬路，雲端視訊社群電郵皆便利日常聯絡的時代，實際見面開會對華文文學組織而言，應該不再是最重要的大事了。年紀漸長是其一，路途遙遠是其二，最關鍵者可能是會議最終能留下來的東西有限，交際或出遊不見得有益於增進創作或彼此砥礪。從這個角度來看，華文作家組織在集體發表、出版上的意義，理當更值得吾人關注。 作家組織不是營利企業，沒有為了達成年度業績或滿足KPI指標的壓力；但不選擇以內部同仁刊物而是公開出版流通，既代表著對成員文章的信心，也不啻是選題企畫能力的展現。
以歐洲華文作家協會現今分布於十五國、近六十位會員，自一九九八年推出首部合著文集《歐羅巴的編鐘協奏》，至二O二六年《來歐洲喝杯咖啡吧！》，已是第十四部主題企畫出版品，涵蓋飲饌、教育、環保、傳記、電影到極短篇等，無不力求緊扣生活，在凸顯歐洲本色之外，亦不忘尋求對照、延伸與差異。我以為這正展現了歐華作協中人普遍的遷徙經驗，與從旅居到定居的人生抉擇。
趙淑俠創會會長就是從大陸到台灣，再從台灣至歐陸，歐陸赴北美的例子。在《來歐洲喝杯咖啡吧！》書中，類似的例子更多，且能與自身成長歷程相互闡發。譬如青峰〈咖啡香頌〉，從四歲在非洲衣索匹亞與咖啡初次相遇寫起，再到隨父母遷居巴黎，才發現「與衣索匹亞那充滿人情味的傳統咖啡文化相比，巴黎的咖啡帶有某種距離感。人們雖毗鄰而坐，卻往往都沉浸在自己的世界裡。」及至赴美讀研究所，他第一次喝到美式咖啡，領會其「不再需要講究味道，而是提供燃料來驅動日常生活」，可謂與巴黎的濃縮咖啡形成強烈對比。到台北時，他又在小巷咖啡館裡啜飲阿里山咖啡豆，豆子竟帶有台灣高山的微微茶香，氣味既熟悉又陌生：「熟悉的是咖啡的苦澀，陌生的是它清新的茶香，這是兩種文化的交融。」作者本身的生命遷徙經驗，正可用咖啡作為具體象徵，一窺其於多種文化交集中對自我身分的漫長探索。也有如一九七五年起移居瑞士的朱文輝，在〈濃郁飄飄人文香〉裡自曝於歐初試咖啡時，「莽然加了奶精卻又同時將朋友附於紅茶小碟上的一片小檸檬也擠汁注入，結果整杯飲料成了一團凝浮的蛋花湯，當場鬧出了笑話。」之後話題從瑞士咖啡文化及飲用習慣，轉向書寫奧德瑞犯罪推理作家與咖啡之場景。正因為朱文輝長期從事犯罪推理文學之創作、譯介與評論，遂能於此提供別具隻眼的獨到觀察。
這部《來歐洲喝杯咖啡吧！》之所以值得仔細品讀，部分原因來自它不只是實用的飲品指南或探店紀錄，而是其中既展現了各國文化比照及各自人生回眸，亦可見在文傳咖啡香裡，時刻閃現的歷史光影與作家心影。（本文係《來歐洲喝杯咖啡吧！》推薦序，釀出版）
