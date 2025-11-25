歐萊德驗出「蘇丹紅」！轟供應商欺瞞 董事長哽咽：2款養髮液永久停產

記者鄭玉如／台北報導

衛福部食藥署24日公布使用到含蘇丹紅禁用色素的12家業者、18件化妝品清單，包括知名品牌歐萊德（O’right），其男用養髮液、女用養髮液（半成品）使用來自新加坡的違法原料，歐萊德董事長葛望平今（25）日召開記者會哽咽宣布，這2款產品永久停產。

歐萊德董事長葛望平提到，身為台灣的企業，被國外的大廠欺瞞，同時也很自責，「原來天然產業也有盲點，我們還能夠做得更好，買青菜會驗農藥、會驗重金屬，但是沒有人想到，買一把青菜還要去驗工業染料，因為理論上它不應該存在於天然的植物萃取染料中」。

廣告 廣告

葛望平強調，經過這次事件，看見產業的共同漏洞，既然看見就必須修正，他對此做出最嚴格的決定，就是這兩款產品永久停產。最後更哽咽地說，「寧可承擔模具、研發、營業的損失，也不要讓消費者再次出現疑慮，安全與信任比什麼都重要」。

食藥署副署長王德原先前說明，針對新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.生產的「紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）」原料涉含有禁用色素一案，24日公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商共12家及其18項產品，除了歐萊德男用養髮液、女用養髮液（半成品），還有古寶亮澤修護潤唇膏、綠藤生機專心護唇油-莓紅版等。

更多三立新聞網報導

2025花蓮溫泉季開跑！爽泡黃金湯、大玩特色市集 還能集章換禮物

14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘

清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累

碰皮膚就痛！78歲男罹癌、骨轉移「只能坐輪椅」 醫靠1招讓他重新站起來

