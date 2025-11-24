歐萊德、古寶無患子都上榜！首波18項驗出「蘇丹紅」化妝品曝

台灣首次在化妝品驗出禁用色素「蘇丹4號」，引發網上熱烈討論。現在食藥署也公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，一共18項產品使用蘇丹4號問題原料，並同時公布抽驗問題原料與產品之定量檢驗結果。

食藥署公布使用檢出蘇丹4號問題原料批號：2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10產品清單，分別是歐萊德男用養髮液、歐來得女用養髮液、MIAU PDRN 極度修護噴霧、未來美超級 A 醇緊緻煥膚卸妝膏、沛美生醫科技股份有限公司球精華、奶油髮霜、奶油面霜（研發產品未銷售）、古寶亮澤修護潤唇膏、炫彩粉漾潤唇膏-01 淡粉、綻妍潤色護唇膏、波波要趣了假日口紅#03、CINQUAIN 思珂 全面修護唇精華、COOL GIRL 護唇精華、軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊、專心護唇油-莓紅版、EYELES 超導水凝法令膜（膠原膜）、LUXE ORGANIX SkinBrightening Oil、豐姿妍麗-傳明酸嫩白輕乳霜。

廣告 廣告

食藥署驗出化妝品名單之一。圖／食藥署提供

食藥署指出，問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果依序為1,177 ppm、1,151 ppm、1,486 ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48 ppm、50 ppm、54 ppm。

食藥署驗出化妝品名單之一。圖／食藥署提供

對此，食藥署展現積極查察不法之決心，主動「價購」有疑慮產品，並同步由國家實驗室在第一時間即積極開發及建立化粧品中蘇丹色素檢驗方法，採用高靈敏的液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）進行檢測，並以同位素內部標準品法進行定量分析，以克服化粧品複雜基質對精密質譜分析衍生的基質效應，避免定量數據的誤差，而針對含高量禁用色素的問題原料，輔以液相層析儀（LC）進行高濃度定量分析，以確認檢驗方法定性及定量準確性。

針對「亦鴻企業有限公司」輸入之含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署秉持揭弊精神，主動向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。

食藥署指出，檢出禁用色素蘇丹4號之違規產品，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處；不合規定產品依同法第16條至第18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀之。

食藥署說明，將持續進行清查作業，以確保問題產品不得再流入市面。後續相關資訊，包含問題產品清單、化粧品中蘇丹色素檢驗方法及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，皆已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」（網址：http://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=13493），供各界查詢。

食藥署提醒民眾，若已購買到清單所列之疑慮產品，請立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。若使用後出現皮膚紅腫、搔癢等異常過敏反應，應立即停用並尋求皮膚科醫師診治。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、標示完整且合法登錄之商品。若發現有不良品或使用時發生不良反應，可通報食藥署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」（網址：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/）或撥打通報專線：02-2521-5027進行通報。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

化妝品驗出致癌蘇丹紅！ 衛福部：第二批檢結果「這時間」出爐

國內首次化妝品原料檢出蘇丹紅 使用境外原料14業者停售下架

15歲以下別亂化妝！日本皮膚科醫師：影響終身