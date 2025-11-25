歐萊德、未來美都中鏢！20款化妝品驗出蘇丹紅 食藥署罰500萬、勒令全下架

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台灣首次在化粧品中驗出禁用的「蘇丹色素」，引發消費者高度關注。衛福部食藥署日前公布12家業者的檢驗結果，共有18項產品不合格。食藥署今（25）日再更新最新統計，目前確認共有20項化妝品中鏢，並針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」開罰500萬元，所有違規產品已被勒令全面下架、不得販售。

食藥署驗出20項化粧品中含有蘇丹紅色素，要求業者立即下架並停止販售。（示意圖／Unsplash）

這起事件為台灣化妝品首次檢出蘇丹色素。截至今日，涉及的20項產品包括歐萊德養髮液、未來美「超級A醇緊緻煥膚卸妝膏」、古寶亮澤修護潤唇膏等市售熱銷商品。食藥署表示，已會同各地衛生局追查原料來源，確認均使用來自「亦鴻企業」所供應的問題原料。

廣告 廣告

食藥署指出，本案觸及《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，屬於第1級回收。相關製造或輸入業者必須在14天內完成回收，若未如期完成，將依同法第24條處以1萬至100萬元罰鍰。

此外，原料進口商「亦鴻企業有限公司」因未盡到產品安全把關責任，甚至未提供合格檢驗報告，造成公共風險，食藥署已依《化粧品衛生安全管理法》第6條及第22條開罰500萬元。

食藥署提醒，所有化粧品製造與輸入業者應全面檢視供應鏈，確認是否使用涉案原料，並加強原料查核與自主檢驗。唯有落實法規與加強自律，才能維持產業信譽、提升台灣化妝品的國際競爭力，更讓消費者使用得安心。

更多FTNN新聞網報導

台灣化妝品驗出「蘇丹紅」！12家業者遭鎖定 食藥署追定量判斷是否蓄意添加

芬普尼超標3倍！近萬公斤馬來西亞進口毒萵苣遭退運

以為還能吃...冰箱不是時光機！食藥署揭「冷凍食品4大錯誤」 很多人都忽略

