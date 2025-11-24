歐萊德、未來美、古寶無患子都上榜！「18款蘇丹紅化妝品」清單一次看

記者簡浩正／台北報導

國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」。衛福部食藥署今（24）日公布使用到含蘇丹紅禁用色素的12業者、18件化妝品清單，有不少知名品牌上榜：包括歐萊德男用養髮液、女用養髮液（半成品）；未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏；古寶亮澤修護潤唇膏、綠藤生機專心護唇油-莓紅版等，使用到來自新加坡的違法原料，且檢驗濃度結果「極高」，被食藥署認定明顯是摻偽假冒的詐欺行為。

石崇良昨出席第七屆台灣藥學聯合學術研討會時說明，目前食藥署已進行流向盤查，初步鎖定有14家業者，扣除掉2家是代理，剩下12家國內化妝品業者。目前已通知這12家業者預防性下架，同時由地方衛生局進一步調查，陸續進行檢驗中。預計第2批檢驗會在今日有初步結果。

使用檢出蘇丹4號問題原料批號：2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10產品清單。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長王德原今日傍晚說明，針對日前新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 生產之「紅色複方 (Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)」原料涉含有禁用色素一案，今(24)日公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商共12家及其18項產品。

另，食藥署同時公布抽驗問題原料與產品之定量檢驗結果：問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果依序為1,177 ppm、1,151 ppm、1,486 ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48 ppm、50 ppm、54 ppm。

王德原說，將持續進行清查作業，以確保問題產品不得再流入市面。後續相關資訊，包含問題產品清單、化粧品中蘇丹色素檢驗方法及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，皆已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」，供各界查詢。

