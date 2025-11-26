歐萊德2品驗出蘇丹紅！董座落淚指控：原料商欺瞞

（記者張芸瑄／綜合報導）衛福部食藥署近期公布化粧品檢驗結果，12家業者、18款產品被驗出含有禁用色素「蘇丹紅」，其中也包括知名品牌歐萊德（O’right）的男女用養髮液。對此，董事長葛望平於25日臨時召開記者會，情緒激動地宣布兩款產品將全面下架並永久停產，相關疑慮批次與半成品也已在第一時間封存，外銷的3306瓶同樣在中轉階段全數攔截，未流入市面。他強調，公司被國際天然原料供應商欺瞞，寧可承受研發與營運的巨大損失，也要優先確保產品安全與品牌信任。

圖／知名品牌歐萊德（O’right）的男女用養髮液驗出含有「蘇丹紅」成分。（翻攝 歐萊德官網）

葛望平說明，食藥署公布的問題原料批次，企業已全數攔阻；桃園市衛生局日前也兩度進廠稽查，逐瓶清點後確認沒有任何問題品項流入消費者端。儘管市面上販售的批號並未使用到疑慮原料，歐萊德仍決定不分批次全面下架所有男女用養髮液，同時允許消費者包含已開封、已使用的產品皆可直接換貨。

圖／歐萊德不分批次全面下架所有男女用養髮液，同時允許消費者包含已開封、已使用的產品皆可直接換貨。（翻攝 歐萊德官網）

針對外界關注的「為何會出現蘇丹紅」，葛望平重申，公司從未採購或使用該禁用物質，所有配方原料皆源自國際天然供應商，製程依循化粧品GMP與 ISO 22716 標準。他指出，天然原料成本高昂，一公斤約3萬7千至6萬元，比化學色素貴200到300倍，廠商沒有動機為節省成本而使用更加昂貴的材料，強調此次事件源於上游供應商的攙偽行為。初估公司損失已破億元，不排除將向供應商提出法律求償。

食藥署則表示，11月1日已行文相關業者並同步開發檢驗方法；11月12日綠藤生機自主通報後，立即確認問題原料來源，並向上下游廠商追查。同時也已通報新加坡主管機關。至於進口原料商「亦鴻企業」因未落實查核並提供不實檢驗資料，依法裁處500萬元罰鍰。

