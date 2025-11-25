歐萊德2款養髮液驗出蘇丹紅 公司宣布永久停產、市售產品零流出

桃園衛生局24日至歐萊德工廠逐箱逐瓶查核盤點，確認全數在庫，一瓶未流出。（取自歐萊德官網）

知名髮妝品牌歐萊德（O’right）兩款男用、女用養髮液，被食藥署檢出含有原料「蘇丹紅色素」。歐萊德今（25日）召開記者會，董事長葛望平哽咽宣布，受影響的兩款產品將永久停產，並強調所有疑慮批次已全數攔截，市面上「零流出」。桃園市衛生局也完成兩度查核，確認成品與半成品均完整封存，外銷的3,306瓶也在中轉倉即刻攔截。

受汙染原料從何而來？

葛望平指出，問題源頭是一公斤從國際大廠購入的天然原料，內含蘇丹紅。雖然公司依循化妝品GMP與ISO 22716標準進行原料查驗與文件審核，但仍遭供應商提供不實原料。他直言，天然原料每公斤高達3.7萬至6萬元，比化學色素高出兩三百倍，「沒有人會花如此高價買原料偷工減料。」

他痛批天然原料供應鏈存在重大漏洞，「買青菜會驗農藥，但沒有人會想到還要驗工業染料」，呼籲政府追查上游並國際通報。

市售產品是否安全？

桃園市衛生局24日再度入廠盤點到傍晚6點，確認所有受影響原料與相關半成品皆封存於廠內，沒有任何一瓶進入市售通路。歐萊德並啟動「不分批次、全面預防性下架」，即使主管機關僅要求特定批號，公司仍自主停售所有男、女用養髮液。

市面上仍在使用的產品，皆不在疑慮批次中，可安全使用；若消費者仍不放心，也可直接換貨。

為何選擇永久停產？

葛望平說，為了讓消費者不再有任何擔憂，公司決定兩款產品永久停產，即便將付出模具、研發與營運損失。他強調，「安全不是數字，而是信任。」

歐萊德表示，將推動天然化妝品產業改革，包括提高原料檢驗密度、建立透明追溯制度、配合政府追查上游責任、推動產業共同標準等，希望事件成為產業升級起點。

