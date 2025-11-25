歐萊德2款養髮液驗出蘇丹紅！董事長痛訴遭欺瞞 含淚宣布永久停產

歐萊德兩款男女用養髮液，檢出禁用色素蘇丹紅。（圖／翻攝歐萊德官網）

根據衛福部食品藥物管理署近期公布的化粧品檢驗結果，共有12家業者、18款產品檢出禁用色素「蘇丹紅」，其中包含知名品牌歐萊德（O’right）旗下兩款男女用養髮液。歐萊德董事長葛望平於11月25日召開記者會，含淚宣布兩款產品全面下架並永久停產，強調即使損失重大，仍以消費者安全與品牌信任為首要考量。

葛望平指出，涉案原料為來自國際供應商之天然色素，公司未曾主動採購或使用蘇丹紅，痛訴遭到國外大廠欺瞞，掺雜禁用物質。他表示，所有涉及疑慮的半成品與原料已全數封存，沒有流入市面，總計外銷的3,306瓶產品也在物流中轉階段即時攔截。

廣告 廣告

面對此次風波，歐萊德主動與桃園市衛生局配合調查，兩度接受進廠稽核。經逐瓶盤點確認，市面上流通產品均未使用問題原料。不過，公司為求最大限度控管風險，決定不分批次、全數下架男、女用養髮液，無論產品是否開封、是否使用，皆開放消費者換貨。

葛望平說明，歐萊德所有原料皆依循國家化粧品GMP規範與ISO 22716標準管理，本次事件為供應商提供攙偽天然色素所致。他痛批對方以化學色素假冒天然原料，不僅違法，更已嚴重侵害品牌信譽，初估公司損失至少超過一億元新台幣，並強調不排除對上游供應商提出法律訴訟。

針對整體事件，食藥署表示，已於11月1日行文通知相關業者，並同步研發檢驗方法。11月12日，綠藤生機主動通報產品異常後，食藥署即著手確認問題原料來源，並擴大追查上下游業者。同時已向新加坡官方通報原料流向。

此外，對於涉案原料進口商「亦鴻企業」，食藥署認定其未善盡查核義務，並提供不實檢驗資料，依規定裁罰500萬元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台大學霸操縱暗網毒市 遭美逮捕、北檢通緝在案

涉竊國家級技術機密 台積電內鬼3人認罪仍遭延押2月

國1苗栗段晚間嚴重車禍！轎車自撞高速翻覆成廢鐵 1男受困車內送醫不治