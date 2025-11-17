歐記健保年底到期 共和黨拚下月提替代方案 民主黨主張延長補貼

俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補貼今年底即將到期，民主黨希望立法讓補貼延長，共和黨則打算趕在12月中旬之前推出歐記健保的替代提案，與民主黨互別苗頭。

華盛頓郵報16日分析，川普總統承諾要推出比歐記健保更好、花費更便宜的替代方案，共和黨國會議員如今則快馬加鞭端出提案。美國史上歷時最久聯邦政府關門期間，川普並沒有跟民主黨針對健保補貼是否延長展開磋商，關門風波終於落幕，現在兩黨國會議員都加快腳步，想在12月中旬期限之前對健保提案進行表決。

民主黨方面表示，最簡單、最受民眾歡迎的選項，就是讓12月底即將到期失效的健保保費補貼延長。根據統計，如果健保補貼未能延長，數百萬美國人民將變成無保一族，包括許多投票支持川普的紅州選民。川普陣營的民調專家日前也提出警告說，如果健保補貼未能延長，共和黨將在2026年期中選舉面臨政治層面的重大風險。

不過，川普認為，用來補助ACA健保保費的十億計數經費，其實不應該花在保險公司，應該直接用在人民身上，可能採取某種形式的免稅健康儲蓄帳戶。

共和黨16日表示，願意解決健保費用上漲的問題。眾院議長強生說，共和黨有很多構想和計畫。共和黨參議員史考特(Rick Scott)認為，健保要納入既有疾病，認為歐記健保應予修改而非廢除，「這是做得到的」 。

另一名共和黨參議員卡西迪(Bill Cassidy)則建議，國會把補貼存進免稅的彈性支出帳戶(Flexible Spending Accounts)，認為這種做法較簡單。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)主任奧茲(Mehmet Oz)16日接受有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)節目專訪時說，川普政府正在討論延長健保補貼，但前提是先解決導致系統癱瘓的「詐欺、浪費和濫用問題」。

國會山莊報(The Hill)分析，根據非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)報導，奧茲所說的問題是指保險代理人、經紀人、網路仲介以及第三方機構。

奧茲表示，ACA健保補助是否延長，川普總統會「考慮所有選項」。但奧茲同時說，疫情時期的保費補貼的確有重大瑕疵。

