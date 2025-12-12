歐記健保補貼 參院兩黨提案都未過關 保費將大漲

俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」補助今年底即將到期，但兩黨補救的提案都未獲國會通過。（路透）

民主黨和共和黨為解決又稱為「歐記健保」的可負擔健保法（Affordable Care Act）補貼問題各自提出法案，11日雙雙在參議院表決，結果在都闖關失敗無法推進。這表示，數以百萬計「歐記健保」參保人依賴的聯邦補貼問題，幾乎沒有時間再作處理；補貼年底到期後，保費可能大漲兩、三倍。

參院未通過民主黨提出將聯邦補貼延長三年的法案，也未通過共和黨提出的設立新健康儲蓄帳戶替代方案。

今日美國報（USA TODAY）和美聯社報導，民主黨法案遭否決在意料之中，但民主黨人為延長歐記健保補貼抗爭數月、創下史上最長的43天政府停擺，最後仍以此結局草草收場，令人失望。

參議院少數黨領袖、紐約州民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）曾在表決前表示，「明年保費即將飆升，我們的法案是最後一班列車，共和黨人若不加入，我們將沒有第二次機會。」舒默呼籲：「美國人民都在關注；讓我們避免一場災難。」

民主黨案表決結果為51票贊成、48票反對，蒙大拿州共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）未投票。根據參院議事規則，該法案需要60票才能通過。值得注意的是，共和黨有四名參議員跑票，贊成民主黨延長補貼案；他們是：阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）和蘇利文（Dan Sullivan）、緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）和密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）。

共和黨案計畫每年向合格消費者的健康儲蓄帳戶 (HSA) 存入1000至1500元，以協助負擔不起醫療費用的國人。由於該案無法完全解決即將到期的歐記健保補貼問題，被民主黨人斷然拒絕。該案最後也以51票贊成、48票反對，遭到否決。戴恩斯再次棄權，肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）和民主黨投下反對票。

國會遲遲沒有進展，讓全美許多歐記健保投保者陷入惶惶不安的處境。由於明年 1 月 1 日生效的保險計畫，其開放投保通常在 12 月 15 日結束，許多家庭目前正以大幅提高的保費重新投保，卻無法保證國會會採取行動恢復補貼、降低成本。預料也會有人因此完全放棄購買保險。

隨著兩項法案11日都未能通過，年底之前達成延長補貼協議的希望正逐漸消失，甚至可能完全落空。下一個重要的立法期限是 1 月 30 日，屆時國會議員必須通過新的政府經費法案。不過，仍有部分議員相信可能達成協議，民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）說，「我希望兩黨之中，有足夠多的人願意坐下來達成妥協。」

民主黨人已決定，將把此議題當作明年期中選舉宣傳策略的核心議題。

