「歐記健保」登記15日截止 人數銳減

各州的平價健保登記於15日截止，圖為政府平價健保網站。(美聯社)

隨著聯邦補助到期，醫療成本不斷增加，而國會議員仍就該如何解決這問題爭論不休的同時，俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)健保計畫登記期限，在全美大部分地區於15日截止。

在15日截止前登記的ACA健保方案，將於2月開始生效。約有10個自行經營健保交易市場(Marketplace)的州，截止日期則較晚，或是已經將截止日期延長至月底，以便為居民提供更多選擇時間。

廣告 廣告

對於數百萬的小型企業主、零工、農民、牧場主以及其他無法透過工作獲得健保、因此得依賴健保交易市場計畫來選購健保的人來說，這個日期至關重要。

但2026年因為難以確定具體費用，讓民眾在選擇醫療保險時比往年更加艱難；根據聯邦數據，迄今為止的投保人數只達到了約2280萬人，略微落後2025年投保人數；2025年ACA健保投保人數，達到了創紀錄的2400多萬人。

國會在新冠肺炎期間，擴大了健保補貼計畫，為超過90%的受保人抵消了部分費用。但國會對於是否會在2025年年底前，允許延長補貼計畫，卻一直是個懸而未決的問題；民主黨甚至為此引發了創紀錄的政府停擺，但最終也未能達成協議。

因此，根據非營利醫療保健研究組織「凱瑟家庭基金會」(KFF)的分析，隨著補貼在1月1日正式到期，導致2026年參保人的每月保費暴增一倍以上。

儘管如此，國會是否會恢復抵稅額(tax credits)補助仍是華盛頓的焦點；多名參保人告訴「美聯社」(The Associated Press)，在焦慮的關注國會動向的同時，他們不是推遲登記，就是抱著會取消的打算先登記。

上周，眾院在17名共和黨議員與民主黨議員聯手對抗共和黨領導人的意願後，通過了一項為期三年的補貼延期法案；不過參院在2025年時，曾否決過一項類似的法案。

更多世界日報報導

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許