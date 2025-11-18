歐買尬前3季4.47元 LUNA Infinite開服搶攻旺季

【記者柯安聰台北報導】茂為歐買尬(3687)18日舉行114年法人說明會，董事長暨總經理羅士博（圖）宣布，2025年前3季合併營收13.33億元、年增5.2%，合併稅後淨利6.16億元，年增184%，稅後淨利1.34億元，每股盈餘4.47元，較去年同期1.78元，大幅成長151%。



羅士博同步宣布，公司旗下自有IP大作《LUNA Infinite》於18日正式開服營運，選在第4季遊戲產業傳統旺季推出，搭配年底消費旺季與寒假檔期，營運時機精準，有望為公司帶來新的營收成長動能。



羅士博指出，LUNA系列自2000年代進入台灣市場以來，累積大量核心玩家群，在台港澳市場擁有超過15年的品牌歷史。此次《LUNA Infinite》的推出是公司深化遊戲事業布局的重要里程碑，透過「重生」概念重新詮釋經典IP，不僅延續品牌價值，更開創全新營收成長空間。



羅士博強調，相較於代理遊戲需支付高額權利金，自有IP的營運利潤率較高，且能完全掌控改版節奏與在地化策略。《LUNA Infinite》採用「超凡轉生」系統突破傳統等級上限，將角色成長天花板提升至250級，此策略旨在延長既有玩家的遊戲生命週期，同時透過「無限星界」等全新世界觀設定吸引新用戶加入。相較過去版本，新作以長線養成規劃為核心，為遊戲事業帶來穩定且持續的營收貢獻。









在台灣手遊市場中，放置型RPG遊戲因符合玩家碎片化時間使用習慣，近年市占率持續提升。歐買尬選擇以LUNA品牌進軍此一市場區隔，並透過新地圖設定、小屋系統社交功能強化，區隔於市場上其他重度MMORPG產品，展現對市場趨勢的精準掌握。



在金流服務方面，歐買尬積極推動「金流服務一條龍」策略，建構從申請到售後的完整服務體系。從申請前的政策法規諮詢、輔導廠商準備完整申請資料，到交易前透過雙引擎註冊系統(網頁版+API介接)加速開通流程，並引進Apple Pay、AFTEE先買後付等創新支付工具，針對不同產業提供代收撥付、訂閱制整合等客製化方案，虛擬帳號更支援銀行櫃檯、ATM、超商多元繳付管道。



交易過程中，公司建立完善安全機制，包括雙向簡訊驗證提升交易安全性，針對信用卡、ATM虛擬帳號大額交易建立KYC驗證機制，並透過廠商自主取號搭配會員KYC審核，配合政府打詐政策，有效防範詐騙。交易後則提供專業客服與業務窗口的雙軌協助機制，提供商家全方位支援。



子公司綠界*(6763)日前公布114年第3季財報，單季營收4.46億元，年增8.42%，前3季合併營收12.74億元、年增8.45%，稅後淨利7.03億元，年增174.25%，每股盈餘3.83元。



綠界科技擁有超過40萬家特約商戶，占據台灣中小企業電商支付市場約70%市占率，提供信用卡、ATM、超商代碼、行動支付等全通路金流服務。



羅士博表示，綠界科技持續深化商家服務，近期宣布與集團旗下綠界大數據共同開發的「CashBack返多多」返利暨流量平台將於11月底上線，聯手街口支付與iPASS MONEY(一卡通)為流量入口，協助商家以「返利」取代部分行銷支出，提升購買誘因與轉換效率，展現集團在金流生態系的持續創新。



在子公司歐付寶電子支付方面，公司持續深耕跨境支付利基市場。目前除了提供台灣線上及線下店家的跨境收款服務，正接觸更多國際級金融機構，擴展更多國家與使用場景的跨境支付應用，落實普惠金融政策。



針對微小店家服務，歐付寶已完成APP上開立電子發票功能，更免費提供電子收據給免用統一發票的小型業者使用，大幅簡化傳統手寫收據的作業流程，協助中小企業降低營運成本、提升服務效率。微小店家不需購買高昂的POS機，即可直接利用歐付寶手機APP進行電子發票開立，結合電子支付服務，從收款到電子發票提供一條龍管理。歐付寶的先行者優勢與電子支付執照稀缺性，有望成為集團穩定的營收貢獻來源。（自立電子報2025/11/18）