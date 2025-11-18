歐買尬前3季4.47元 LUNA Infinite開服搶攻旺季
【記者柯安聰台北報導】茂為歐買尬(3687)18日舉行114年法人說明會，董事長暨總經理羅士博（圖）宣布，2025年前3季合併營收13.33億元、年增5.2%，合併稅後淨利6.16億元，年增184%，稅後淨利1.34億元，每股盈餘4.47元，較去年同期1.78元，大幅成長151%。
羅士博同步宣布，公司旗下自有IP大作《LUNA Infinite》於18日正式開服營運，選在第4季遊戲產業傳統旺季推出，搭配年底消費旺季與寒假檔期，營運時機精準，有望為公司帶來新的營收成長動能。
羅士博指出，LUNA系列自2000年代進入台灣市場以來，累積大量核心玩家群，在台港澳市場擁有超過15年的品牌歷史。此次《LUNA Infinite》的推出是公司深化遊戲事業布局的重要里程碑，透過「重生」概念重新詮釋經典IP，不僅延續品牌價值，更開創全新營收成長空間。
羅士博強調，相較於代理遊戲需支付高額權利金，自有IP的營運利潤率較高，且能完全掌控改版節奏與在地化策略。《LUNA Infinite》採用「超凡轉生」系統突破傳統等級上限，將角色成長天花板提升至250級，此策略旨在延長既有玩家的遊戲生命週期，同時透過「無限星界」等全新世界觀設定吸引新用戶加入。相較過去版本，新作以長線養成規劃為核心，為遊戲事業帶來穩定且持續的營收貢獻。
在台灣手遊市場中，放置型RPG遊戲因符合玩家碎片化時間使用習慣，近年市占率持續提升。歐買尬選擇以LUNA品牌進軍此一市場區隔，並透過新地圖設定、小屋系統社交功能強化，區隔於市場上其他重度MMORPG產品，展現對市場趨勢的精準掌握。
在金流服務方面，歐買尬積極推動「金流服務一條龍」策略，建構從申請到售後的完整服務體系。從申請前的政策法規諮詢、輔導廠商準備完整申請資料，到交易前透過雙引擎註冊系統(網頁版+API介接)加速開通流程，並引進Apple Pay、AFTEE先買後付等創新支付工具，針對不同產業提供代收撥付、訂閱制整合等客製化方案，虛擬帳號更支援銀行櫃檯、ATM、超商多元繳付管道。
交易過程中，公司建立完善安全機制，包括雙向簡訊驗證提升交易安全性，針對信用卡、ATM虛擬帳號大額交易建立KYC驗證機制，並透過廠商自主取號搭配會員KYC審核，配合政府打詐政策，有效防範詐騙。交易後則提供專業客服與業務窗口的雙軌協助機制，提供商家全方位支援。
子公司綠界*(6763)日前公布114年第3季財報，單季營收4.46億元，年增8.42%，前3季合併營收12.74億元、年增8.45%，稅後淨利7.03億元，年增174.25%，每股盈餘3.83元。
綠界科技擁有超過40萬家特約商戶，占據台灣中小企業電商支付市場約70%市占率，提供信用卡、ATM、超商代碼、行動支付等全通路金流服務。
羅士博表示，綠界科技持續深化商家服務，近期宣布與集團旗下綠界大數據共同開發的「CashBack返多多」返利暨流量平台將於11月底上線，聯手街口支付與iPASS MONEY(一卡通)為流量入口，協助商家以「返利」取代部分行銷支出，提升購買誘因與轉換效率，展現集團在金流生態系的持續創新。
在子公司歐付寶電子支付方面，公司持續深耕跨境支付利基市場。目前除了提供台灣線上及線下店家的跨境收款服務，正接觸更多國際級金融機構，擴展更多國家與使用場景的跨境支付應用，落實普惠金融政策。
針對微小店家服務，歐付寶已完成APP上開立電子發票功能，更免費提供電子收據給免用統一發票的小型業者使用，大幅簡化傳統手寫收據的作業流程，協助中小企業降低營運成本、提升服務效率。微小店家不需購買高昂的POS機，即可直接利用歐付寶手機APP進行電子發票開立，結合電子支付服務，從收款到電子發票提供一條龍管理。歐付寶的先行者優勢與電子支付執照稀缺性，有望成為集團穩定的營收貢獻來源。（自立電子報2025/11/18）
其他人也在看
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 14 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 9 小時前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台積電人事震撼彈! 最年輕副總"棄3800萬配股"跳槽輝達
財經中心／陳孟暄 陳威余 台北報導護國神山台積電，引領全球晶圓代工技術，近期二度傳出人事震撼彈，引發熱議，10月底傳出，以15.43億身價退休的75歲台積電資深副總羅唯仁，可能轉戰英特爾，掌管研發大計，如今有台積電最年輕副總李文如，原本是採購副總，甚至放棄高達3800萬的員工配股，現在確定18號將前往輝達報到，。台積電董事長暨總裁 魏哲家：「各位的歡呼我都知道意思，今年一樣不是一樣的數字，我們比去年，從2萬加到2萬5千塊」。台積電營收和獲利屢創新高，基層員工特別獎金，每人發2萬5，而且全球員工都拿的到，甚至高階主管還有股票選擇權，只不過最近，有人放棄33張台積電股票全力，要跳槽了，這是台積電最年輕副總李文如，曾經和張淑芬一起做公益。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)李文如曾擔任高通、蘋果、Google等大廠高階採購主管，2022年被挖角進台積電，由於能力相當好，短短2年就升任副總經理，被譽為台積電最年輕副總，但擔任副總不到1年，就決定離開，隔天台積電公告，收回一名員工，33張限制員工新股，以當時股價1155元計算，市值超過3800萬元，讓她放棄如此優渥福利，現在確定18號將前往輝達報到。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)雲報政經產業研究院副社長 柴煥欣：「輝達本身是台積電的客戶，在採購的方面的話，也許會幫助輝達跟台積電，之間合作的一個加深的可能性，從張忠謀的時代到現在，都沒有看過台積電有輕易有任何裁員的動作，很多的企業其實也開不出，更優渥的條件，所以說，其實台積電是一個非常不容易被挖角的企業」。先前75歲退休的副總羅唯仁傳出被英特爾挖角，現在負責採購的李文如也將轉戰輝答台灣銷售業務，專家分析，輝達和台積電並不是競爭對手，日前黃仁勳才專程來台參加台積電運動會，這次挖角高階主管，或許是雙方未來合作更緊密的訊號。原文出處：台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達 更多民視新聞報導曝成功祕訣"離不開母親" 黃仁勳:她不會英文 卻能教我英文台積電配息6元這天領 分析師：「這年」有望配10元！台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元民視財經網影音 ・ 1 天前
台股盤前／輝達財報將登場惹恐慌！台指夜盤重跌306點 台股開盤恐不妙
聯準會降息前景再度變得不明朗，加上「全世界都在等」的輝達財報將於本週登場，市場情緒瞬間緊繃。美股週一（17）日盤中劇烈震盪，道瓊指數終場重挫逾550點、費半更慘跌1.55%，投資人明顯在財報前大幅減碼避險。受此影響，台指期夜盤同步跟殺，大跌306點，台積電期貨也下跌15元，顯示今(18)日台股開盤恐怕凶多吉少。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《金融》誰能存2.5億？93歲清潔工做到了！達人教戰
【時報-台北電】上班族有可能存到2.5億嗎？美國93歲清潔工就做到了！他從小貧困，工作到76歲，長抱95檔大型、配息股逾60年，依然節儉度日，過世後留下2.5億，並捐出2億做公益，他完成了一場「人生只能活一次」的複利奇蹟，最近推出新書《有錢到老後》作家嫺人表示，如果每月投入1.4萬，年報酬率8%，60年後就能滾出2.5億，但這樣的人生有誰想要？ 嫺人在臉書「嫺人的好日子」表示，我們一定覺得這輩子不可能存到800萬美元(約2.5億台幣)？但說真的，我們也沒他那麼省，看完他的故事，很大機率也不會羨慕他，或是覺得誰會活那麼久？ 1921年美國出生的雷諾．里德(Ronald Read)出身貧寒，靠自己完成高中學業。二戰後回到家鄉，成為佛蒙特州加油站員工，工作25年後，又在百貨公司當清潔工，一直到76歲才退休。 看到76歲退休還是清潔工，多數人就沒興趣了吧？而且他還過得很簡樸，開舊卡車、穿舊衣、早餐是咖啡配甜甜圈；進城會多走幾條街，只為省下1美元的停車費。 但這樣的他，在2014年93歲去世時，卻留下800萬美元(約2.5億台幣)的資產，其中600萬美元(約2億台幣)捐給當地醫院和圖書館。 他不時報資訊 ・ 1 天前
台股重挫近700點 法人心喜：1500元以下台積電仍是好買點
受外資長假效應、輝達財報即將公布影響，美股4大指數下跌，衝擊台股暴殺近700點。法人指出，本週股市觀察重點，在輝達未來AI GPU的市占率變化；由於全球AI需求趨勢不墜，台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 1 天前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電收盤跌40元至1405元！市值一天蒸發逾1兆元 專家示警
下午2：7分收盤 台積電（2330）今（18）日收盤以1405元作收，下跌40元或2.76％，市值從37.47兆元變成36.43兆元，一天掉破兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
台積撐盤難敵高檔賣壓 台股小漲49點收在最低/新台幣被低估？從披薩風波看「台灣病」/DRAM全場最熱！力積電爆量南亞科強吸金｜Yahoo財經掃描
美股市場將FED降息機率下修暫擺一邊，焦點轉向19日即將登場的輝達財報，但對加上AI產業估值過高與報酬存疑的雜音仍在，四大指數震盪整理。道瓊工業指數下跌0.65%，標普500指數小跌0.05%，費半回落0.11%，只有那斯達克指數小漲0.13%。 個股表現上，微軟反彈逾1%，輝達、美光持續反彈，反映市場仍押注AI晶片需求。而Netflix因前期漲多拉回逾3%。投資人一方面消化政府關門風險解除與利率路徑不明，一方面等待輝達財報為AI行情背書，台積電ADR同步小漲近1%，為今日台股開高預先暖身。 亞股今日表現分歧，日股小跌0.1%，韓股則走揚1.94%，港股與上證指數也同步走弱，區域股市風險情緒偏觀望。 台股今（17）日在輝達、台積電ADR收漲激勵下，盤中一度大漲近300點，不過高檔獲利了結賣壓沉重，尾盤漲幅幾乎全數吐回，終場加權指數僅小漲49.81點、收27447.31點，且收在全日最低，成交值5243.82億元。 權值股由台積電(2330)、聯發科(2454)領軍，搭配台塑(1301)、台塑化(6505)等傳產權值股走揚，為指數撐起多頭氣勢；盤面主軸仍在題材股與AI供應鏈，記憶體族群在美光大漲與韓廠開高帶動下熱度不減，華邦電(2344)強攻漲停，南亞科(2408)勁揚約5%。 PCB與CCL族群則由台光電(2383)、台燿(6274)領頭衝高；南亞(1303)在玻纖布與電子材料雙題材加持下成交放大，但族群中富喬(1815)、台玻(1802)等個股盤中翻黑，顯示追價意願仍有限；矽光子概念股光聖(6442)鎖漲停重返千金，IET-KY(4971)、聯光通(4903)、華星光(4979)等同步走強。 另外，股王信驊(5274)持續改寫台股史上最高價紀錄，盤中一度衝至6420元，雖尾盤收在6120元，但仍帶動高價IC設計與設備股如力旺(3529)、貿聯-KY(3665)、弘塑(3131)、創意(3443)、世芯-KY(3661)接力上攻，本周後續走勢將端看輝達法說能否為AI多頭再打強心針。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前