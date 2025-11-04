歐買尬推《LUNA Infinite》 拚成長新動能

【記者柯安聰台北報導】歐買尬（3687）4日宣布，旗下經典IP品牌LUNA系列全新力作《LUNA Infinite》正式啟動預登活動，預計11月18日開服營運。這款以「重生，為了邁向更遙遠的世界！」為主題的新作，選在第4季遊戲產業傳統旺季推出，搭配年底消費旺季與寒假檔期，營運時機精準，有望為公司帶來新的營收成長動能。



董事長羅士博表示，LUNA系列自2000年代進入台灣市場以來，累積大量核心玩家群，在台港澳市場擁有超過15年的品牌歷史。《LUNA Infinite》的推出是公司深化遊戲事業布局的重要里程碑，透過「重生」概念重新詮釋經典IP，不僅延續品牌價值，更開創全新營收成長空間。此次新作投入大量研發資源，從世界觀設定、轉生系統到社交功能全面升級，目標是打造可長期經營的旗艦產品，公司並將以遊戲、金流服務、簡訊及電子郵件行銷三大服務，多角化獲利來源。









相較於代理遊戲需支付高額權利金，自有IP的營運利潤率較高，且能完全掌控改版節奏與在地化策略。《LUNA Infinite》採用「超凡轉生」系統突破傳統等級上限，將角色成長天花板提升至250級，此策略旨在延長既有玩家的遊戲生命週期，同時透過「無限星界」等全新世界觀設定吸引新用戶加入。相較過去版本，新作以長線養成規劃為核心，為遊戲事業帶來穩定且持續的營收貢獻。

在台灣手遊市場中，放置型RPG遊戲因符合玩家碎片化時間使用習慣，近年市佔率持續提升。歐買尬選擇以LUNA品牌進軍此一市場區隔，並透過新地圖設定、小屋系統社交功能強化，區隔於市場上其他重度MMORPG產品，展現對市場趨勢的精準掌握。



為確保《LUNA Infinite》成功上市，歐買尬啟動為期近兩週的預登活動（11/4-11/16）。公司表示，iPhone 17等高價獎項的投入，展現對新作市場潛力的高度信心。特別針對LUNA系列忠實玩家推出的「職人套裝禮包」，則是公司回饋長期支持者的具體行動。公司預期透過完整的預登佈局與開服活動，快速建立穩定玩家基礎，並在開服初期創造良好營運表現，為第4季營運注入新動能。



《LUNA Infinite》主打六大特色亮點：各地圖菁英BOSS全面強化、等級上限突破至250級、超凡轉生系統登場、百變時裝再升級、小屋系統全面進化，以及神秘的幻霧無限星界異世界地圖。這些創新設計旨在提供玩家前所未有的自由度與成就感，打造更壯闊的冒險旅程。



市場觀察，台灣遊戲產業近年積極深耕既有IP、發展輕度休閒遊戲以維持競爭力。歐買尬延續LUNA品牌的策略，展現本土廠商經營自有IP的長期價值，相較於重金爭取海外代理權，更能建立穩定營收基礎，值得產業關注其後續營運表現。（自立電子報2025/11/4）