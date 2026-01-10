▲歐都納蟬聯12年「運動推手獎」推展類金質獎肯定，程鯤董事長親領獎項，歐都納以51年深厚底蘊，守護山林、讓永續成為全民運動。（圖／歐都納提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】隨著國家體育行政體系邁向新里程碑，原教育部體育署於去年(114)年9月改制升格為「運動部」，原「體育推手獎」正式更名為「運動推手獎」，持續表彰長期深耕體育發展與全民運動推廣的企業與團體。並於9日下午2時於台北表演藝術中心舉行年第17屆「運動推手獎」頒獎典禮，全方位戶外休閒活動品牌歐都納(Atunas)今年再度榮獲「推展類金質獎」，締造連續12年獲獎的卓越紀錄，由程鯤董事長代表領獎。

程鯤董事長表示:「運動推手獎－推展類金質獎」評選嚴格，需長期且持續深耕體育推廣達30年以上，是國內企業推動運動發展的最高肯定之一。歐都納創立51年來，將「社會公益」與「環境保護」視為品牌DNA，非常感謝運動部對歐都納的肯定。未來秉持初衷，持續鼓勵國人走出戶外、親近山林、擁抱健康，以企業的力量用行動守護台灣山林，讓永續成為全民運動。

歐都納致力將「親近山林、環境保育」落實為具體行動，自2008年起舉辦的無痕山林活動已來到第15屆，以「無痕 15．綠動山林」為主題，除台北、彰化、高雄、花蓮四大主場外，串聯全台 25 條登山路線，吸引逾萬人同步登山。歷年累計參與無痕山林活動總山友已突破 22.7 萬人次。同時，歐都納亦長期推動「完登小百岳認證」活動，14 年來累積超過 30.3 萬人次參與，讓不同年齡層民眾都能以安全、友善的方式接觸登山運動，成功帶動全民登山風氣。

在推廣全民登山之餘，歐都納更積極落實「運動平權」精神。2025年2月，歐都納全力贊助中華民國健行登山會，協助兩名視障攀登員成功登頂非洲最高峰——吉力馬札羅山，寫下台灣首次視障者登頂該巔峰的壯舉。此外，歐都納亦為2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會中華代表隊量身打造禦寒團服，成為選手在賽場上的堅實後盾，陪伴特奧英雄們在國際舞台發光發熱、共創佳績。

科技護山：認養谷關七雄計數器 以數據支持山林科學管理

歐都納更將永續關懷延伸至科學研究，透過認養「谷關七雄」中《八仙山主峰步道》及《烏我尾山北側大雪山林道登山口》兩處「人流計數器」，響應由林業及自然保育署台中分署、東海大學研究團隊及山盟公益協會共同發起的「登山人流對環境生態影響」研究專案，協助蒐集基礎數據，以實際行動支持產官學合作，為台灣山林的永續管理提供更科學、精準的決策參考。程鯤董事長表示，未來將以企業力量支持體育發展與戶外運動推廣，並結合環境保育行動，攜手社會各界，持續為台灣的永續山林貢獻力量。