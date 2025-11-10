歐陽妮妮住杭州「兒子突炸屎」狂乾嘔！哭腔求救張書豪 想生3胎被拒

娛樂中心／巫旻璇報導

藝人歐陽妮妮與張書豪去年正式結婚，2025年1月迎來愛子誕生，升格為幸福爸媽。兩人今年4月帶著寶寶移居中國杭州，計畫逐步展開當地工作。近日，一家三口首度合體亮相中國綜藝《亂室英雄》，不僅公開夫妻倆在杭州的住所，當兒子突然「炸屎」時，歐陽妮妮一邊哀號、一邊抱著兒子向張書豪求救。









兒子突然「炸屎」，歐陽妮妮一邊哀號、一邊抱著兒子求救。（圖／翻攝自微博）









在節目中，歐陽妮妮帶著觀眾參觀新家，透露平時自己多在客廳進行直播工作，若要開播，會先將兒子的遊戲區收起、重新布景。她笑說，張書豪為了不錯過孩子的成長，全力配合她的行程，甚至暫緩個人演藝計畫，一家人選擇定居杭州，「大部分媽媽做的事，其實都是他在做。我常跟朋友說，我比較像是睦睦的姊姊，是他的『陪玩姊姊』」。

，歐陽妮妮一邊哀號、一邊抱著兒子求救又乾嘔：「快點快點！」張書豪立刻衝上前接手。（圖／翻攝自微博）









被封為「神隊友」的張書豪則在鏡頭前展現超暖爸一面。他坦言自己個性就是「能幫的就多幫一點」，看著妮妮能有更多時間追求想做的事，內心也覺得值得。「她開心的時候狀態會更好，這樣的情緒也會感染孩子。」張書豪說，一切出發點都是希望給孩子最好的成長環境。





歐陽妮妮帶著觀眾參觀新家，透露平時自己多在客廳進行直播工作，若要開播，會先將兒子的遊戲區收起、重新布景。（圖／翻攝自微博）









節目錄製過程中，突發的小插曲更讓人看見兩人真實又可愛的家庭互動。當兒子突然「炸屎」時，歐陽妮妮一邊哀號、一邊抱著兒子求救又乾嘔：「快點快點！」張書豪立刻衝上前接手，熟練地將寶寶抱進浴室，先將沾滿大便的尿布卷起，再俐落地替睦睦清洗。張書豪還笑問現場來賓：「你們不介意味道吧？」來賓回答「完全不介意」，一旁洗手的妮妮則苦笑回一句：「我介意！」全場笑翻，氣氛相當溫馨。不僅如此，歐陽妮妮透露自已內心其實想要3個小孩，但老公張書豪卻與她不同調，他則是巧妙地婉拒。節目播出後，夫妻倆真實又可愛的互動引發網友熱烈討論，不少人稱讚張書豪「根本是神級好爸爸」。

原文出處：歐陽妮妮搬回杭州「兒子突炸屎」狂乾嘔！哭腔求救張書豪處理 想生3胎遭老公打槍

