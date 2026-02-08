歐陽妮妮住東京半月爆意外！愛兒染病「全家中標」 歐陽龍也倒下：人生第一次

星二代女星歐陽妮妮與張書豪婚後育有一子「睦睦」。IG@niniouyang

星二代女星歐陽妮妮與張書豪婚後育有一子「睦睦」，生活重心多放在家庭與育兒。近日她透露帶著兒子前往日本東京探親，找姑姑長住半個月，原本打算享受天倫之樂、時尚街拍，沒想到兒子卻罹患急性腸胃炎，不僅讓她人生首度支付計程車清理費，回國前夕甚至「全家集體中標」，讓她一度心情崩潰。

每日親子裝街拍變調 兒突染疾「弄髒計程車」

歐陽妮妮昨（7日）在社群平台分享多張1月的旅日日常，照片中母子倆穿著精心搭配的親子OOTD（今日穿搭）穿梭東京街頭，畫面相當溫馨。然而她無奈透露，旅途中兒子不慎感染腸胃炎，甚至在搭乘計程車時發生突發狀況，讓她人生第一次被迫支付清理費給司機，意外打亂了原本愜意的度假節奏。

歐陽妮妮和兒子在日本街拍。IG@niniouyang

返台前夕病毒大爆發 歐陽龍與姑姑也慘遭「毒手」

歐陽妮妮透露，就在兒子病情終於痊癒的最後一天，換成大人們集體崩潰，除了她本人與老公張書豪，連特地探望孫子的爸爸歐陽龍（爺爺）及姑姑都無一倖免，全家人陸續出現腸胃不適症狀，她在貼文中附上大哭表情符號。

跨國探親驚魂落幕 歐陽妮妮報平安

雖然這趟長達半個月的東京小住插曲不斷，歐陽妮妮最後仍貼出精緻的穿搭照向粉絲報平安，表示目前全家人的身體狀況都已經恢復穩定，並宣告「我們現在都好啦」。



