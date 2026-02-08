歐陽妮妮兒日本染1病！她崩潰曝「計程車突發狀況」

娛樂中心／楊佩怡報導

藝人歐陽妮妮與張書豪自 2024 年步入婚姻後，2025 年初喜迎愛子，正式開啟三人生活。為了兼顧家庭成長與事業新版圖，夫妻倆決定移居杭州，在陪伴孩子的同時規劃演藝工作。近日，歐陽妮妮一家三口到日本旅遊，沒想到過程中兒子不慎得了腸胃炎，並在計程車上「發生這件事」，引來網友們關心。





歐陽妮妮兒日本「染1病」全家都被傳！她崩潰曝「計程車突發狀況」喊：人生第一次

歐陽妮兒子不慎在日本得腸胃炎，還傳染給全家。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

歐陽妮妮與丈夫2025年4月帶著寶寶移居中國杭州，並將工作重心轉往中國發展。近日，一家三口到東京旅遊半個月，歐陽妮妮在社群平台透露，這次帶著兒子到日本旅遊，本想享受家庭時光，不料兒子竟染上急性腸胃炎。更慘的是，病菌疑似在全家人之間傳開，包括她本人、丈夫張書豪、爺爺跟姑姑都陸續中標，全家陷入病痛慘況。

歐陽妮兒子在日本得腸胃炎，並在計程車上發生突發狀況。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

此外，在這趟驚魂旅程中，最令歐陽妮妮難忘的莫過於在計程車上的意外。當時兒子因腸胃炎極度不適，在計程車上出現了突發狀況，於是付了計程車清理費，並直呼：「人生第一次」。不過好在最後一天，兒子的情況康復了，全嘉人也陸陸續續恢復健康。

歐陽妮妮（上圖）昔稱想生三胎，遭老公張書豪潑冷水。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

事實上，自從移居杭州後，歐陽妮妮的生活重心已大幅轉向家庭，她曾在綜藝節目中自嘲，自己更像是兒子的「陪玩姊姊」，而張書豪才是真正的「全能爸爸」，包辦了大部分的育兒雜事。她還分享第一次懷孕的經驗，直言過程「一點都不辛苦」，反而讓她感到幸福又快樂，這段美好的體驗，也讓她對未來迎接二寶、甚至三寶充滿期待。然而，歐陽妮妮的「生三胎計畫」，早已被張書豪潑了冷水，張書豪在節目中坦言，目前夫妻倆幾乎凡事親力親為照顧孩子，沒有大量仰賴外援，光是照顧一個寶寶，就已經讓兩人忙得團團轉，生活節奏相當緊湊。













