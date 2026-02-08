歐陽妮妮兒東京染疾！「搭車遇1狀況」：人生第一次

星二代歐陽妮妮和張書豪上月帶著兒子「睦睦」去東京探望姑姑。（圖／翻攝自歐陽妮妮 IG）





星二代歐陽妮妮和張書豪在2024年結婚後，隔年迎接寶貝兒子「睦睦」，近日在社群中，歐陽妮妮透露一家三口去到日本東京小住半個月，但過程中睦睦得了腸胃炎，讓她不僅多了一筆開銷，更是幾乎全家被傳染。

經常在社群和粉絲互動的歐陽妮妮，昨（7日）發文分享了許多親子套裝的OOTD照片，透露去日本東京找姑姑住了半個月時間，也累積了許多照片，「每天跟睦都有精心搭配出門。」

不過在日本半個月，兒子不慎罹患腸胃炎，也因此讓歐陽妮妮第一次支付了計程車清理費給司機，還透露兒子生病傳染給了他和張書豪，以及爸爸歐陽龍和姑姑，但最後還是和大家報平安，「我們現在都好啦。」



