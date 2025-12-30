歐陽妮妮回台辦大事！歐陽娜娜「軍演沒轉發」改傳這畫面…遭網酸
娛樂中心／綜合報導
藝人歐陽妮妮與張書豪於去年（2024）結婚，今年1月迎來寶貝兒子，升格新手爸媽，生活重心也隨之轉變。今年4月，夫妻倆帶著孩子移居中國杭州，除了陪伴孩子成長，也同步規劃未來在當地逐步展開演藝與相關工作。28日歐陽妮妮與張書豪特地返台，為愛子舉辦傳統抓周派對，分享家庭的重要時刻。不過引發討論的是，這場抓周活動中未見妹妹歐陽娜娜與歐陽娣娣現身，姊妹倆近日仍持續在微博發布工作相關宣傳動態，疑似因行程繁忙，未能返台親自為外甥慶祝。30日歐陽娜娜則在社群平台曬出一系列峇里島度假庫存照，陽光、海灘與生活感畫面曝光後，立刻吸引大批粉絲留言按讚，也讓外界再度關注歐陽家姊妹各自的生活與工作動向。
歐陽妮妮(左圖左2)與張書豪(左圖右1)返台替兒子辦抓周活動。（圖／翻攝「niniouyang」IG）
歐陽妮妮與丈夫張書豪今年4月帶著寶貝兒子移居中國杭州，生活與工作重心同步調整。近日夫妻倆特地返台，於28日在台北大直為兒子舉辦傳統抓周儀式，現場邀集多位親友同聚，氣氛溫馨熱絡。不過，這場抓周派對並未見到妹妹歐陽娜娜與歐陽娣娣到場。據悉，姊妹倆近期IP位置皆顯示在中國，且持續於微博更新工作相關宣傳內容，推測因行程安排無法返台，未能親自為外甥慶祝。
歐陽娜娜在餐廳內手捧椰子。（圖／翻攝「nanaouyang」IG）
30日歐陽娜娜則在社群平台分享一系列以「Bali memories」為題的峇里島回憶照。照片以底片與拍立得形式呈現，記錄她下廚料理、對鏡微笑，以及在海邊迎著陽光的模樣，復古色調與悠閒氛圍，讓不少粉絲形容彷彿翻閱一冊旅行紀錄。其中一張畫面中，她身穿綠色細肩帶洋裝，站在海灘小徑上，背景是藍天與海浪，南島風情十足；另外也有她在餐廳內手捧椰子、以及坐在海邊座位區閉眼微笑的畫面，展現度假時的放鬆狀態，整組照片不僅記錄旅途風景，也流露出歐陽娜娜私下輕鬆的一面。
歐陽娜娜坐在海邊座位區閉眼微笑的畫面，展現度假時的放鬆狀態。（圖／翻攝「nanaouyang」IG）
值得注意的是，歐陽娜娜曬出旅遊照的時間點，恰巧與中國解放軍東部戰區於30日宣布展開聯合軍事演習同天。回顧去年10月，解放軍曾發動「聯合利劍－2024B」軍演，當時《央視新聞》在微博發布「亮劍」相關圖卡，多名中國藝人陸續跟進轉發表態，而台灣藝人中則以歐陽娜娜率先轉發，引發高度討論，甚至被外界形容為「搶頭香」。
30日歐陽娜娜在社群平台分享一系列以「Bali memories」為題的峇里島回憶照，照片以底片與拍立得形式呈現。（圖／翻攝「nanaouyang」IG）
相較之下，今年再逢軍演，歐陽娜娜並未轉發相關內容，反而在社群平台分享峇里島旅遊照，這樣的落差也引來部分網友留言揶揄，有人酸言酸語表示「咱們都是中國人，現在中國軍演，了表支持，妳還不趕緊轉發中共軍演不？」再度掀起討論。
原文出處：歐陽妮妮回台灣「辦大事」！歐陽娜娜「軍演沒轉發」改上傳這畫面…遭網開酸了
