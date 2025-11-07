歐陽妮妮想生3個小孩「被張書豪拒絕」！ 真相曝光網讚：這個男人太好
藝人歐陽妮妮與丈夫張書豪婚後首度同框上綜藝《亂室英雄》，沒想到一句「我想生三個小孩」掀起熱烈討論！妮妮表示，她嚮往原生家庭三姐妹的熱鬧感，也分享第一次懷孕的體驗「完全不辛苦，反而覺得很開心」，讓她對再生二寶、三寶滿懷期待。
不過這個提議早已被張書豪打槍，因為兩人目前幾乎都親力親為地帶孩子，光是照顧一個寶寶已經有點應付不來，加上歐陽妮妮個性也像個小孩，「他一個人帶不了兩個。」然而，相較於張書豪的謹慎，歐陽妮妮的態度則更樂觀一點，認為帶孩子這件事「都是有辦法的」。
雖然目前不考慮繼續生小孩，但張書豪澄清並不是拒生，而是想等到準備充分的時候再生；歐陽妮妮也提到身邊許多朋友的經驗，多半都是等第一個孩子上幼兒園後，有了餘裕再考慮生第二個孩子，或許等到兒子年紀再大一點，夫妻倆仍有機會再添兒育女。網友則多半支持張書豪觀點，直言「不想要二胎的通常都是主力帶娃的人」，甚至有少數人質疑歐陽妮妮沒花心力育兒。
對此，節目播出後，張書豪親自發文解釋：「我是主要照顧者沒錯，但並非妮妮沒在顧娃喔！」他強調，妮妮是家裡重要的「快樂因子」，可以給他和兒子很多情緒價值，「我希望妮妮可以一直快樂的沒有壓力，像現在一樣好好愛自己。」因此他自願擔任主要照顧者，就是希望老婆可以沒有後顧之憂、做想做的事，獲得網友稱讚「這個男人太好了」、「很負責任」。
