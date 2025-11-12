歐陽妮妮想生3胎 廣告小妹：苦的是張書豪

〔記者林南谷／台北報導〕藝人歐陽妮妮與老公張書豪1月迎來兒子「睦睦」，4月舉家移居中國杭州展開新生活，一家三口近日合體登上中國綜藝節目《亂室英雄》，公開杭州豪宅內部裝潢，更意外上演「夫妻拌嘴」與「姐妹爆料」2大亮點，至於未來家庭計畫，歐陽妮妮透露「想生3個小孩」。

網紅「廣告小妹」昨在臉書評論此事，她說：「歐陽妮妮上節目說她想生3個，老公為難地搖搖頭，他們家的帶孩子主力是張書豪，歐陽妮妮只負責下午的時段陪伴孩子；主持人問歐陽妮妮如果生2胎會不會幫忙一起顧小孩，她回答都是有辦法的，生了才會知道。」

對此，網友評價兩極，有人說她不負責任，有人不斷地誇她老公說她好命，廣告小妹則說，歐陽妮妮如果有條件，生3個又何妨，「苦的是她老公，那她就要想辦法減輕老公的負擔，她出不了力，就要出錢。」

但讓廣告小妹比較驚訝的是，張書豪猶豫生2胎，給的理由不是他自己會多麼辛苦，而是害怕妮妮的快樂會減少。

