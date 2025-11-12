歐陽妮妮想生3胎「苦的是張書豪」 廣告小妹：她出不了力，就要出錢

記者陳宣如／綜合報導

藝人歐陽妮妮去年甜嫁演員張書豪，今年初家庭生活迎來新章節，寶貝兒子「睦睦」誕生，兩人升格新手父母。最近歐陽妮妮夫妻參加中國綜藝節目《亂室英雄》，除了公開搬到杭州定居的豪宅布置，兩人充滿趣味的日常互動也被鏡頭捕捉到，而歐陽妮妮在節目中提到的「生三胎計畫」更成為了網上熱議焦點。

藝人歐陽妮妮（左）與老公張書豪（右）育有一子「睦睦」。（圖／翻攝自IG @niniouyang）

節目中，中國男演員王敬軒問歐陽妮妮「當時生孩子的時候辛苦嗎？」她表示：「不辛苦，可開心了，還想再生一個，他不想生。」歐陽妮妮大方談起未來家庭計畫，直言希望能生3個孩子，但老公張書豪卻顯得有些為難。

夫妻倆也在節目上透露，現階段育兒工作以張書豪為主，負責餵奶、幫小孩洗澡、哄睡，歐陽妮妮則負責陪伴孩子。歐陽妮妮也提到其實張書豪現在帶著兒子和自己，就已經像是在帶兩個孩子了；而對於二胎的照顧，她則幽默回應「我覺得都是有辦法的，要生了才會知道。」

歐陽妮妮直言希望能生三個孩子。（圖／翻攝自微博）

網紅「廣告小妹」昨（11）日在臉書上發布貼文評論此事，她認為歐陽妮妮若有條件，「生三個又何妨。苦的是她老公，那她就要想辦法減輕老公的負擔」，認為重點是夫妻需協力分擔育兒，直言「她出不了力，就要出錢」，才能減輕家庭負擔。

廣告小妹指出，網友對歐陽妮妮想生3胎的評價很兩極，有人說她不負責任，也有人不斷地誇她老公說歐陽妮妮好命，而廣告小妹自己認為「這種事情他們夫妻高興就好。」並特別提及那期節目令她詫異的是張書豪，張書豪對二胎猶豫的原因並非怕自己辛苦，而是「害怕妮妮的快樂會減少」，認為張書豪這種能把問題著重點放在「快樂」的東亞人類很稀有。

網紅「廣告小妹」在臉書上評論歐陽妮妮。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

