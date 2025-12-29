歐陽妮妮抱娃回台抓週 爺爺歐陽龍拿自己P圖比對孫子樂壞

歐陽妮妮和張書豪為兒子在台灣辦抓週。（IG）

29歲的歐陽妮妮去年和演員張書豪結婚，今年1月宣布兒子出生隨即一家子搬到杭州定居，昨小倆口分享兒子返台辦抓週派對，兒子睦睦養的白白胖胖，全程笑咪咪，相當討喜。

歐陽妮妮去和張書豪特別舉家回台灣過節同時在大直為兒子辦抓週派對，張書豪似乎將奶爸角色扮演得不錯，親友分享照片、影片畫面中，兒子都在爸爸手上，媽媽穿西裝套裝短裙，爸爸則是一身居家軟綿綿的休閒服裝，兩人扮演的家庭角色顯而易見。

歐陽龍秀出自己嬰兒時和孫子神似的照片。（IG）

爺爺歐陽龍似乎覺得睦睦根本就是自己的翻版，還拿出自己襁褓時期照片，自己P圖比對給大家看，一臉驕傲的模樣，現場數十位親友爭相為睦睦拍照紀念，非常熱鬧。

張書豪抱兒子很上手。（IG）

張書豪去年在大愛電視劇《院長爸爸》軋一角後，就呈現半停工狀態，日前被問到是否要生第二胎，歐陽妮妮也是搞笑說要看張書豪，因為都是老公在帶，自認日常比較像兒子的姊姊，十分直接。

