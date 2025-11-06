歐陽妮妮杭州新家曝光！娜娜豪送「6個沙發」塞爆客廳 男星進門傻眼：以為傢俱行

歐陽娜娜近日在陸綜《亂室英雄》中展現「寵姐實力」。節目錄影時，嘉賓王敬軒走進歐陽妮妮的杭州新家，發現客廳裡竟放滿6張不同風格的沙發，忍不住笑稱「看起來像是家具行」！

原來歐陽妮妮今年1月剛生產，除了照顧8個月大的兒子，還得兼顧直播工作，新家裝修後一直沒時間添購沙發。歐陽娜娜得知後，直接替姊姊訂下北歐風、懶骨頭、貴妃椅等6款沙發，讓客廳瞬間變得像樣品間，也成為妮妮直播的臨時背景。

不過這份心意卻讓姐夫張書豪有些頭痛，因為他有潔癖，面對滿屋沙發和散落的育兒用品，一度不知從何下手。節目組後來協助重新規劃空間，將部分沙發分區擺放，一邊設為直播背景區，一邊打造育兒休息角，還幫忙收納玩具與行李，讓妮妮笑說「終於不用在雜亂中直播了」。

廣告 廣告

歐陽娜娜一向和姊姊感情深厚，過去也多次以實際行動表達關心。節目播出後，姊妹倆互動成為焦點，網路上掀起不少討論。

延伸閱讀

歐陽妮妮全家「重新搬回杭州」：幸福的挑戰！ 新手爸媽投入直播帶貨

歐陽娜娜看娣娣表演崩潰了！ 目睹男生貼近「親密互動」失控急喊：No