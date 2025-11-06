歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕

娛樂中心／綜合報導

藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。

近日歐陽妮妮一家三口登上陸綜《亂室英雄》，並首度公開客廳空間，只見客廳相當寬敞，中間擺放寶寶活動區，而妹妹歐陽娜娜得知家中沒有沙發，更立刻送上6張單人沙發，展現姐妹情。

歐陽妮妮透露想生3個。（圖／翻攝自微博）

歐陽妮妮透露自己生了「睦睦」後，其實心裡希望有3個小孩，不過張書豪卻堅持只生一個，歐陽妮妮撒嬌「想生3個」時，他也只能巧妙婉拒，相關關鍵字也秒登上熱搜。

