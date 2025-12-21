歐陽妮妮玫瑰金戰袍狂洩「白嫩鉛筆腿」！老公甜喊：單身嗎

娛樂中心／張予柔報導



藝人歐陽妮妮與張書豪去年正式結婚，2025年1月迎來愛子誕生，升格為幸福爸媽，2人今年4月帶著寶寶移居中國杭州，計畫逐步展開當地工作。歐陽妮妮平時熱愛分享生活，在IG上累積逾88萬粉絲，私下日常也備受關注。近日她分享了一組於自己參加活動的美照，吸引粉絲瘋狂按讚。











歐陽妮妮「玫瑰金戰袍」太犯規！「白嫩鉛筆腿」狂洩…張書豪現身放閃：單身嗎

歐陽妮妮在社群一連曬出多張美照片，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自IG＠niniouyang）

歐陽妮妮在IG上曬出一組出席時尚派對的美照。從照片中可見，她身穿一襲玫瑰金亮片的平口洋裝，在燈光映襯下宛如自帶光芒。平口展現出她白皙肩頸線條和若隱若現的鎖骨，側邊的抓皺設計搭配落地長襬，讓她一雙筆直修長的鉛筆腿一覽無遺，腳上的銀色細跟高跟鞋，更進一步拉長整體視覺比例，整體造型多了幾分貴氣與優雅。

廣告 廣告





歐陽妮妮「玫瑰金戰袍」太犯規！「白嫩鉛筆腿」狂洩…張書豪現身放閃：單身嗎

歐陽妮妮的老公也現身留言區，幽默寫下「單身嗎」。（圖／翻攝自IG＠niniouyang）

歐陽妮妮在貼文中寫道「Magical night」，配上她隨意靠在欄杆旁，微捲長髮自然垂落，望向鏡頭，露出淺淺微笑的照片。粉絲紛紛留言「很美欸」、「妮妮公主，太美了，妮太瘦要多吃點」、「怎麼有仙女」、「妮妮真的是媽媽嗎」。而最吸睛的，莫過於張書豪現身留言區，附上一個雙眼冒愛心的表情符號，還幽默寫下「單身嗎」，甜蜜又搞笑的互動瞬間引發網友熱議。

歐陽妮妮「玫瑰金戰袍」太犯規！「白嫩鉛筆腿」狂洩…張書豪現身放閃：單身嗎

歐陽妮妮有精緻臉蛋及纖細身材，不時透過社群平台分享生活點滴，在IG累積逾88萬粉絲。（圖／翻攝自IG＠niniouyang）

歐陽妮妮「玫瑰金戰袍」太犯規！「白嫩鉛筆腿」狂洩…張書豪現身放閃：單身嗎

歐陽妮妮（左）與愛情長跑五年的男星張書豪（右）結婚後，於同年12月31日迎來寶貝兒子。（圖／翻攝自IG＠niniouyang）



原文出處：歐陽妮妮「玫瑰金戰袍」太犯規！「白嫩鉛筆腿」狂洩…張書豪現身放閃：單身嗎

更多民視新聞報導

綠鬣蜥獵人一年狂抓1.5萬隻！爽領175萬禮券

北車事件掀自保潮！高鐵「這1物」可拆當盾牌…官方回應了

獻花不忘打廣告？手搖飲老闆哀悼「帶品牌飲料」官方回應了

