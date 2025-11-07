歐陽妮妮秀「超狂豪宅」！娜娜送「6張沙發」擺客廳

娛樂中心／江姿儀報導



資深藝人歐陽龍、傅娟有3個女兒，大女兒歐陽妮妮與張書豪去年結婚，今年初迎來愛子，升格為新手爸媽。夫妻倆4月帶著寶寶移居中國杭州，將工作重心轉往中國。一家三口首度合體亮相中國綜藝《亂室英雄》，節目於近日播出，妮妮大方公開杭州住所，其中豪華寬敞的大客廳驚呆眾人。













歐陽妮妮節目中首度公開豪宅，秀出超大客廳。（圖／翻攝自YouTube＠芒果TV）





歐陽妮妮節目中首度公開豪宅，一進門玄關空間就相當寬敞，不過旁邊的區域有些凌亂，主持人見狀都嚇壞，她解釋自己直播工作時堆放物品較多。接著她介紹超豪華大客廳，結合生活與工作需求，因此擺放了多張桌子、椅子，工作工具與日用品散落各處。身為新手爸媽的妮妮還特地在客廳布置大範圍的孩童遊戲區，包含溜滑梯、圍欄、小屋、各式玩具，還有專門遊戲房。

超大客廳放了6張單人軟布沙發，歐陽妮妮解釋6張沙發都是妹妹歐陽娜娜送的。（圖／翻攝自YouTube＠芒果TV）

不過客廳中卻沒有較大的沙發，反而靠窗放置了6張單人軟布沙發，上面也都放了包包雜物，讓主持人尷尬笑說「不坐了吧，就站著聊一下」。妮妮解釋，因為家中無沙發，所以6張布沙發都是妹妹歐陽娜娜網購送來的。妮妮還分享媽媽傅娟雖然最疼愛小妹娣娣，但2個妹妹娜娜、娣娣卻非常疼愛身為大姊的她。妮妮不僅擁有老公寵愛，妹妹們把她當成「公主姊姊」來疼愛，她表示很幸運「每個家人都把我當成小寶貝來疼。」。

歐陽妮妮分享媽媽傅娟雖然最疼愛小妹娣娣，但2個妹妹娜娜、娣娣卻非常疼愛身為大姊的她。（圖／翻攝自YouTube＠芒果TV）

除了老公寵愛，妹妹們把她當成「公主姊姊」來疼愛，歐陽妮妮幸福表示「每個家人都把我當成小寶貝來疼」。（圖／翻攝自YouTube＠芒果TV）





