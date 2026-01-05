歐陽妮妮老公「擔任育兒照顧者」崩潰！遇1事訴：是我一廂情願

娛樂中心／綜合報導

女星歐陽妮妮2024年甜嫁男星張書豪，並於同年跨年夜平安產下兒子，正式升格為一家三口。向來不吝於分享家庭生活的張書豪，今（5日）卻在社群平台罕見吐露育兒心聲，坦言一個再日常不過的清晨片刻，卻讓身為主要照顧者的他情緒瞬間潰堤。

女星歐陽妮妮（右圖右）2024年甜嫁男星張書豪（右圖左），並於同年跨年夜平安產下兒子，正式升格為一家三口。





張書豪在貼文中透露，當天清晨兒子醒來後遲遲無法再入睡，他已在床邊哄了一個多小時。隨後發現孩子排便，便如往常般抱起兒子清洗，原本一切順利，沒想到洗到一半，歐陽妮妮上前想幫忙，兒子一看到媽媽的瞬間卻突然放聲大哭，彷彿受到極大委屈，讓張書豪形容「那一刻我其實也崩潰了」。他坦言，自己一路以來都是主要照顧者，月嫂離開後，舉凡洗澡、清潔、餵奶、副食品、哄睡、包尿布，甚至孩子感冒時吸鼻子等大小事，幾乎一手包辦。雖然過程繁瑣辛苦，但他始終心甘情願，也曾一廂情願地認為，只要朝夕陪伴，孩子終究會感受到這份付出，對親子關係也會有所幫助。

張書豪今（5日）卻在社群平台罕見吐露育兒心聲，坦言一個再日常不過的清晨片刻，卻讓身為主要照顧者的他情緒瞬間潰堤。





直到最近，他才意識到，自己所承擔的這些照顧內容，對仍處在嬰兒階段的孩子而言，往往伴隨著不舒服、害怕與抗拒的情緒。也因此，在細心照顧將近一年後，反而出現兒子常對媽媽哭訴的情況，甚至在他替孩子打理時，只要看到歐陽妮妮出現，就會轉而大哭，讓他內心相當受傷。

張書豪也提到，外界常稱讚兒子被照顧得很好，但實際上，每一餐奶、每一次副食品，他都力求準時與完整，仔細觀察奶量變化，甚至在孩子分心想玩、不想喝的時候，也會想盡辦法讓他吃完；睡眠作息上同樣嚴格把關，一年來幾乎沒有破例，未曾因外出遊玩而延後就寢或提前叫醒。

他感慨表示，自己不怕累，也不介意孩子更依賴媽媽，「懷胎十個月，孩子本來就該比較愛媽媽」，只是希望在付出這麼多之後，也能被孩子感受到愛，而不是在照顧過程中，反而成了讓孩子害怕、抗拒的對象。最後，張書豪也反思，主要照顧者若長期獨自承擔所有「不舒服、不開心」的角色，內心難免受傷，因此認為偶爾仍需讓另一半一同參與這些時刻，讓孩子明白，不論爸爸或媽媽，都會陪著他一起面對害怕與不安。對此，歐陽妮妮得知後也主動提出一起調整育兒方式，希望這段經歷能引發其他父母的思考，也期待有過來人能分享更好的建議。





原文出處：歐陽妮妮老公「擔任育兒照顧者」崩潰！點「老婆是陪玩姊姊」遇1事訴：是我一廂情願

