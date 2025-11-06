歐陽妮妮認想生三胎！張書豪秒拒真實原因曝光

歐陽妮妮和張書豪婚後育有1兒。（圖／中時資料照）

女星歐陽妮妮與老公張書豪婚後生活甜蜜，但家庭計畫上出現小分歧。歐陽妮妮生下兒子「睦睦」後，透露自己希望可以生三個，像自己成長時有妹妹們陪伴一樣。但老公認為暫時照顧一個就夠了，因此拒絕了她的提議。消息一出，立即引發熱議。

歐陽妮妮和張書豪登上陸綜《亂室英雄》，節目中王敬軒問她「生孩子時辛苦嗎？」她幸福表示：「不辛苦，可開心了，還想再生一個，他不想生。」她坦言自己想生三胎，但張書豪覺得帶一個就已經很辛苦，特別是夫妻倆去哪裡都想帶著孩子，若增加第二胎會增加負擔，「他一個人帶不了兩個」，她也提到其實張書豪現在帶兒子，加上自己就已經像是在帶兩個了。

節目片段曝光後，網友留言熱烈，有人表示「奶爸從早到晚帶娃難怪不想生三胎」、「這才是好的感情互相為對方著想」、「感覺張書豪是個很體貼的丈夫」、「空氣中都是甜甜的味道了」，也有粉絲笑說「心有餘而力不足的真實寫照」。

面對外界質疑歐陽妮妮是否有幫忙照顧小孩，張書豪也在相關影片底下留言回應。他表示：「沒想到要不要有二胎這件事情有這麽多人討論～ 想提一下，我是主要照顧者沒錯，但並非妮妮沒在顧娃喔！有機會的話大家可以去看完整的一集，妮妮是很重要的快樂因子，帶給我跟睦睦很多的開心能量，畢竟忙整天，真的很難總是展現歡樂的心情給孩子，所以對我跟睦睦來說妮妮是情緒價值層面主要的照顧者。」

