歐陽妮妮跑趴戰袍太犯規 釣張書豪眼冒愛心喊「單身嗎」

歐陽妮妮當媽後，仍擁有好身材。（圖／翻攝自IG @niniouyang）

資深藝人歐陽龍的大女兒、29歲的歐陽妮妮，2024年與男星張書豪步入婚姻殿堂，婚後迎來寶貝兒子「睦睦」，一家三口生活幸福甜蜜。即使升格為人妻與人母，歐陽妮妮的狀態依舊亮眼，近日更以性感造型現身時尚派對，再度成為焦點。

歐陽妮妮近日在IG分享出席時尚活動的美照，只見她身穿一襲玫瑰金亮片平口短禮服，胸前與腰線設計俐落，合身剪裁完美勾勒纖細身形，裙襬則巧妙結合不對稱層次與拖地裙擺，行走間閃耀動人光澤，既性感又不失優雅；搭配細帶高跟鞋，拉長腿部比例，一雙修長美腿一覽無遺，整體造型相當吸睛。

一頭長髮自然側分，微捲的波浪髮絲垂落肩頭，妝容則以乾淨透亮底妝，搭配柔和眼妝與裸粉唇色，展現高級感氣質，倚靠樓梯拍照，眼神自信，舉手投足散發成熟魅力，極佳狀態完全看不出已是人母。

貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲按讚留言，紛紛大讚：「太美了吧」、「妮妮公主 太美了 妮太瘦要多吃點」、「仙女嗎」、「髮色好美」、「辣起來」、「妮妮真的是媽媽嗎，好漂釀」。

格外引發關注的是，老公張書豪也忍不住現身留言區，幽默寫下：「單身嗎」，還附上眼冒愛心的表情符號，公開放閃，甜蜜互動閃瞎眾人，可見夫妻倆婚後感情依舊如熱戀般火熱。

