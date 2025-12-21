歐陽妮妮跑趴穿太辣...「白皙雙腿」全都露 尪張書豪看了脫口1句話

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星歐陽妮妮是演員歐陽龍和傅娟的長女，去年（2024）甜嫁男星張書豪後，於同年跨年夜平安生下兒子「睦睦」，正式迎來一家三口的生活。近日，歐陽妮妮出席時尚派對的活動，並在社群中曬出當日穿搭，辣露好身材的模樣也讓老公張書豪忍不住留言回應。

歐陽妮妮近日在IG貼文秀出跑趴的穿搭，只見她放下一頭長髮，身穿一套平口短裙禮服辣露香肩以及一雙潔白的修長美腿，然而禮服上的亮片點綴，更加襯托出歐陽妮妮的氣質，尤其纖細的身材完全看不出來已經是一個孩子的媽。

歐陽妮妮身材超好。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

照片曝光之後，掀起不少網友的討論，紛紛留言稱讚歐陽妮妮好美，「仙女下凡」、「皮膚超白」，有趣的是，歐陽妮妮老公張書豪也在留言區寫下「單身嗎」，還附上一個眼冒愛心的表情符號，顯見同樣被老婆的美貌給折服。

張書豪幽默回應歐陽妮妮。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

