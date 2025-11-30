歐陽妮妮飛韓當純白天使！留尪在家甜喊這4字

娛樂中心／周孟漢報導



藝人歐陽妮妮與張書豪去年正式結婚，2025年1月迎來愛子誕生，升格為幸福爸媽，2人今年4月帶著寶寶移居中國杭州，計畫逐步展開當地工作。而在今（30）日，歐陽妮妮則透過IG曬出自己與好閨密們一起出國玩的美照，開心寫下「謝謝老公」，美照曝光後，短短3小時就吸引超過5000人狂讚「這媽咪太美喔！」。

藝人歐陽妮妮（左）與張書豪（右）在2025年1月迎來愛子。（圖／翻攝自IG ＠niniouyang）

歐陽妮妮今（30）日透過IG發文，曬出自己與好閨密們一同飛往南韓首爾放風的美照，只見照片中的她走「純白路線」，不僅頭戴白色毛帽，身穿白色針織上衣、白色短褲、白襪、白鞋，加上她帶點紅棕色的長捲髮，以及身後的落葉，整個畫面如同天使降臨般亮眼，她也開心寫下「第一次放風出國啦，謝謝老公～好天氣的首爾姐妹行」。

歐陽妮妮曬出飛往南韓首爾放風的美照。（圖／翻攝自IG ＠niniouyang）

歐陽妮妮走純白路線，搭配一頭紅棕髮，模樣如同天使亮眼。（圖／翻攝自IG ＠niniouyang）

照片一出，短短3小時就吸引超過5000人朝聖，狂讚「這媽咪太美喔！」、「姐姐怎麼這麼美呀啊啊啊」、「超好看」、「好美喔」；值得一提的是，也有網友發現歐陽妮妮的身材早已恢復纖細模樣，完全不像是一個孩子的媽，驚喊「變瘦了！」。

歐陽妮妮透露自已內心其實想要3個小孩。（圖／翻攝自IG ＠niniouyang）

事實上，歐陽妮妮與張書豪迎來寶貝兒子後，開啟育兒生活，但已經有了一個孩子的她，日前與張書豪在中國綜藝節目《亂室英雄》中，曾透露自已內心其實想要3個小孩，但老公張書豪卻與她不同調，巧妙地婉拒了歐陽妮妮，認為要準備好了再來討論。









