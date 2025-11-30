歐陽妮妮「出國放風」沒帶張書豪 甜喊：謝謝老公

張書豪和歐陽妮妮合作戲劇《腦波小姐》相識，戲後進而擦出愛火。（資料照片）

資深藝人歐陽龍的大女兒29歲的歐陽妮妮，2024年與男星張書豪步入婚姻，半年後迎來他們的愛子「睦睦」，一家三口幸福和樂。婚後專心投入育嬰生活的她，近日難得迎來育兒空檔，今（30日）在社群開心宣布「第一次放風出國」，感謝老公貼心成全，讓她能與閨蜜一同前往韓國首爾享受姐妹旅行。

她在貼文寫下：「第一次放風出國啦，謝謝老公～好天氣的首爾姐妹行～」，並附上在首爾街頭的美照。畫面中可見當地正值絕美的深秋季節，銀杏與楓葉染上金黃與橘紅，襯出滿滿季節氛圍。

歐陽妮妮當天以清新「全白LOOK」亮相，穿上一件絨毛長袖上衣搭配白色短褲，下身配有同色系中筒襪與厚底鞋，營造出乾淨又帶點休閒甜美的風格，頭上戴著白色針織毛帽，呼應整體穿搭增添氛圍感，暖棕色長捲髮自然垂落，在秋日陽光下顯得格外柔和，整體造型看起來青春又充滿少女氣息。

其中一張照片，她站在滿地金黃銀杏葉的街邊，露出甜美微笑，氣質清新；另一張則是在楓樹前拍攝，長腿線條在短褲搭配下更加顯眼，手提白色小包，散發隨性又時尚的度假氛圍。網友紛紛留言：「這媽咪太美喔！」、「姐姐怎麼這麼美啊啊啊啊啊」、「超好看」。久違的出國放鬆行程，讓粉絲看到歐陽妮妮在育兒生活之外的輕鬆模樣，透過照片展現當媽後狀態依舊維持極佳。

