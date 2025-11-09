歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！

歐陽妮妮（左）與張書豪夫妻婚後育有一子。翻攝IG@niniouyang

歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。

歐陽妮妮覺得生小孩過程不辛苦，但是張書豪覺得「帶一個就很辛苦了」，如果再多一個小孩無法負荷。張書豪解釋，每天一早他要負責餵奶，傍晚也是他負責幫寶寶洗澡，接著哄睡，如果再多一個小孩，歐陽妮妮可能就無法如此享受育兒過程。

歐陽妮妮杭州住家內部曝光。翻攝自微博

主持人問歐陽妮妮：「如果再生一個妳會帶嗎？」她沒有直接回答問題，只說：「我覺得都是有辦法的，你要生出來才會知道怎麼解決。」網友看了直呼：「超不負責任的想法。」、「這段真的是我白眼翻了300圈了。」、「果然是被保護好好嬌生慣養的公主。」、「她不是主要照顧者，所以講得很輕鬆。」

歐陽妮妮說想生三個小孩。翻攝自微博

歐陽妮妮（左）與張書豪針對再生小孩的看法不同。翻攝自微博



