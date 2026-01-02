歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去

娛樂中心／綜合報導

大提琴才女歐陽娜娜在 2025 年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。

歐陽娜娜跨年當晚展現了極高的舞台參與度，不僅在視覺與聲線上與黃子弘凡展現「熟人局」的滿分默契，更在細節處藏入巧思。舞台的大螢幕歌詞字幕特別採用了「歐陽娜娜親筆手寫字體」，將音樂才女的文藝氣息融入流行舞台，增添了溫暖的個人化設計感。兩人置身於巨大的玫瑰花車裝置中，清新甜美的聲線完美融合，搭配官方釋出的多角度直拍，每一幀畫面都被讚「美如畫」。

歐陽娜娜江蘇跨年與黃子弘凡合唱《我的愛沒前奏》，玫瑰花車甜出新高度。（圖／翻攝自江蘇衛視《Youtube》）

不少粉絲緊跟直播，觀賞歐陽娜娜的跨年表演，瘋喊「甜到沒前奏」、「這對音源CP我直接嗑暈」、「好甜全開麥穩唱」、「歐陽娜娜演繹好真摯，青春感十足」、「歐陽娜娜聲線也太甜，和黃子弘凡合唱好搭呀」、「甜度超標聽完心都化了」。但也有眼尖網友發現直播節目歌手演唱時「歌詞跟不上」，歐陽娜娜與黃子弘凡已經在唱下一句，但歌詞還沒顯現在下方，中國網友更無情留言「完全對不上啊，聽不下去了」。

