歐陽娜娜中國跨年「NG畫面流出」！中國網友：聽不下去…

資深藝人歐陽龍、傅娟有3個女兒，其中二女兒歐陽娜娜承襲父母優良基因，憑藉亮麗外型與音樂才華踏入演藝圈。近年她將事業重心轉往中國，也毫不避諱公開發表親中言論，引發外界關注，甚至被陸委會納入重點查核對象。不過歐陽娜娜絲毫未受影響，仍以絕美造型出席各種公開活動。昨（31日）她登上中國跨年晚會，與中國歌手黃子弘凡同台甜唱情歌，不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。





歐陽娜娜中國跨年與「鮮肉學長」甜唱情歌！「NG畫面流出」中網友：聽不下去…

歐陽娜娜（左圖、右圖右）中國跨年搭檔同為伯克利音樂學院的學長黃子弘凡（右圖左），同台甜唱情歌。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、微博）

歐陽娜娜昨（31日）登上江蘇衛視跨年晚會，搭檔同為伯克利音樂學院的學長黃子弘凡，以甜美嗓音合唱《我的愛沒前奏》。只見她身穿咖啡色細格紋洋裝，一頭長髮紮成辮子，俏麗穿搭青春又活潑，而黃子弘凡則是一襲淺粉色外套帥氣登台，2人站上玫瑰花車共同演繹甜蜜情歌，瞬間粉紅泡泡滿溢，甜度破表。

歐陽娜娜（左圖、右圖右）跨年搭檔「鮮肉學長」黃子弘凡（右圖左）唱情歌，甜度破表。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、微博）

不少粉絲緊跟直播，觀賞歐陽娜娜的跨年表演，瘋喊「甜到沒前奏」、「這對音源CP我直接嗑暈」、「好甜全開麥穩唱」、「歐陽娜娜演繹好真摯，青春感十足」、「歐陽娜娜聲線也太甜，和黃子弘凡合唱好搭呀」、「甜度超標聽完心都化了」。不過眼尖網友發現直播節目歌手演唱時「歌詞跟不上」，歐陽娜娜與黃子弘凡已經在唱下一句，但歌詞還沒顯現在下方，於是在微博發文討論，中國網友無情留言「完全對不上啊，聽不下去了」。

不過網友驚見歐陽娜娜與黃子弘凡演唱時，畫面下方的「歌詞跟不上」，2人已經在唱下一句，但歌詞還沒顯現出來。（圖／翻攝微博）

原PO在微博發文討論「歌詞跟不上」，中國網友無情留言「完全對不上啊，聽不下去了」。（圖／翻攝微博）





