歐陽娜娜側邊「大開鏤空」不藏了！肉色嫩肌全看光

娛樂中心／周孟漢報導



女星歐陽娜娜承襲父母優良基因，憑藉亮麗外型、音樂才華踏入演藝圈，並將事業重心轉往中國，也毫不避諱公開發表親中言論，甚至被陸委會納入重點查核對象，但她絲毫未受影響，仍以絕美造型出席各種公開活動。而在近日，歐陽娜娜出席中國年度娛樂盛事「微博之夜」，同日也上傳了當天的絕佳美照，吸引超過3.8萬人朝聖。

歐陽娜娜5日透過微博發文，曬出自己參加「微博之夜」的兩套禮服，其中一套為「暗黑女神」風格，只見歐陽娜娜頂著招牌長捲髮，身穿黑色低胸禮服，並搭配煙燻眼妝，還巧妙的在脖子上配上一條金色項鍊，替整體造型增添亮點，還對鏡頭露出魅惑姿勢，相當有個性。

歐陽娜娜化身暗黑女神。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）





另一套則是「雪白天使」風格，只見歐陽娜娜同樣披著長捲髮，但直接換成了白色禮服，還在側面大開，以鏤空的性感造型亮相，在純潔中帶有一絲性感，讓人看得超害羞。她也開心寫下當天心得「又是一年微博之夜和我的朋友們，接下來的日子依舊多多發現、多多分享、多多相見」。









歐陽娜娜化深雪白天使。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）





歐陽娜娜魅惑連發！3.8萬人狂喊：今天眼裡只有妳

美照出爐後，立刻吸引超過3.8萬粉絲朝聖，「妳超漂亮！！」、「太美了寶寶」、「妳是最美的寶寶」、「娜娜太漂亮了」、「寶寶是最美的」、「今天都在看妳而已」、「小寶寶你萌死了啊啊啊啊，讓我摸摸讓我摸摸！」、「寶寶這一箭射到我心上了」。





歐陽娜娜美照引發3.8萬人朝聖。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）





