歐陽娜娜好身材不藏了！「側開大洞」辣秀美胸走紅毯

中國大陸「微博之夜」今（5）日登場，歐陽龍與傅娟的二女兒歐陽娜娜也出席盛會，她搭檔歌手劉雨昕一黑一白現身星光紅毯，驚豔全場成為目光焦點。

歐陽娜娜今日穿著一襲雪白色禮服走紅毯，飄逸的服裝令她看起來仙氣滿滿，破碎設計的禮服側面藏有一大心機，她一轉身清楚可見腋下開了一個大洞，好身材一覽無遺，罕見性感登場引起網友熱議「簡直是神女」、「我女神來了」、「墜入人間的天使」、「天使和惡魔。」

歐陽娜娜側身小露性感。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜以「暗夜魔女」黑裙與「純白繆斯」白裙雙造型亮相，黑裙冷冽紅調光影強化秩序感，白裙朦朧柔光營造失重氛圍，以「宇宙探索」為主題致敬科幻經典。



