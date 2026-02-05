歐陽娜娜微博之夜鏤空禮服登場 一抬手「小露側乳」美翻
大陸年度盛事「2025微博之夜」5日盛大登場，現場星光熠熠、話題不斷，眾多藝人盛裝亮相，其中歐陽娜娜以兩套截然不同風格的造型成為全場焦點。其中歐陽娜娜以兩套截然不同風格的造型成為焦點。尤其是她的白色禮服一轉身小露側乳的瞬間，更讓粉絲相當驚呼「太敢穿了」。
歐陽娜娜5日晚間選穿一襲設計感滿滿的鏤空禮服登場，裙身加入「破洞」元素，看起來夢幻中又帶點小性感。側邊大膽開洞設計成為亮點，一轉身就小露側乳，若隱若現超有話題性。整體搭配柔和妝容與飄逸裙擺，讓她看起來就像從童話世界走出來的小仙女，清新又帶點成熟魅力，也難怪粉絲大讚「天使降臨紅毯」。
除了白色禮服外，歐陽娜娜也以黑色造型展現截然不同的風格魅力。黑色服裝以冷冽線條與未來感設計為主軸，呼應本次造型靈感致敬科幻電影《2001太空漫遊》與《星際大奇航》的主題概念。她以「暗夜魔女」般的形象登場，結合紅色光影效果，營造神秘氛圍。同時，她也與黃霄雲、劉宇、周震南一同奪下年度熱度歌手，人氣與實力再獲肯定。
造型曝光後，網路上掀起熱烈討論，許多網友紛紛留言盛讚她的表現，「歐陽娜娜每一幀都是仙女下凡，顏值太絕了」、「清透眼妝太適合她了！彷彿帶著柔光濾鏡」、「像是鄰家妹妹一樣，好美」、「好好看，這個造型很靈動」、「鹿系少女權威，一出場就驚艷全場呀」、「真的是又美又仙的樣子的呢」、「喜歡娜比這套白的」、「天使和惡魔！」、「完全是天使」。
「讓她懷念我」康康辦婚禮圓女兒心願
帕拉斯帥主唱摔車 團員打趣臉沒事就好
簡嫚書追查《世紀血案》NG18次
