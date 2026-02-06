歐陽娜娜微博之夜黑白雙殺！側乳鏤空性感全開 紅毯尺度直接拉滿
歐陽娜娜微博之夜黑白雙殺！側乳鏤空性感全開 紅毯尺度直接拉滿
記者林宜君／台北報導
紅毯從來不只比人氣，更是時尚戰場。歐陽娜娜再度現身大型典禮，以截然不同的黑白造型搶佔焦點，成熟氣場與話題度同步拉滿。中國年度娛樂盛事「微博之夜」於昨晚登場，長期在當地發展的歐陽娜娜受邀出席，一現身便成為紅毯焦點。活動開始前，歐陽娜娜工作室搶先釋出兩套風格強烈對比的造型照，以「暗黑魅惑」與「純白性感」雙路線預告紅毯氣勢，引發網友熱烈討論。
首先曝光的黑色造型走華麗暗黑路線，整體畫面充滿電影感。歐陽娜娜留著微捲長髮，搭配煙燻眼妝與俐落剪裁禮服，眼神銳利、氣場全開，呈現與過往甜美形象截然不同的成熟風格，不少粉絲直呼「氣勢超殺」、「根本時尚大片等級」。另一套白色禮服則展現完全不同的視覺張力。歐陽娜娜身穿白色長禮服，裙身採用鏤空設計，剪裁結合大露背與低側線條，線條俐落卻不失優雅，在純白基調中加入性感細節，側乳若隱若現展現自信又從容的女性魅力。照片曝光後，網友紛紛留言大讚「女神降臨」、「美到不像現場照」。
晚間典禮正式登場後，歐陽娜娜除紅毯造型備受矚目，也在音樂成績上獲得肯定。她與劉宇、章昊、周震南一同獲頒「微博年度熱度歌手」獎項，再度證明其在音樂與娛樂領域的高人氣與影響力。黑白雙造型加上獲獎表現，歐陽娜娜此行不僅成功吸引紅毯目光，也為本屆「微博之夜」留下鮮明記憶點。
更多三立新聞網報導
MC夢爆氣喊冤！住處遭影射性交易 親揭監視器內幕「是女友聚餐」
節目替大S清算舊帳惹火汪小菲家族！張蘭怒轟越線 放話依法提告
曾紅到全台瘋迷！林慧萍差點成張菲妻 金曲再被翻唱
19年長青樹！蔡阿嘎二度稱霸百大網紅榜 500萬粉見證「老兵不死」傳奇
其他人也在看
歐陽娜娜微博之夜鏤空禮服登場 一抬手「小露側乳」美翻
大陸年度盛事「2025微博之夜」5日盛大登場，現場星光熠熠、話題不斷，眾多藝人盛裝亮相，其中歐陽娜娜以兩套截然不同風格的造型成為全場焦點。其中歐陽娜娜以兩套截然不同風格的造型成為焦點。尤其是她的白色禮服一轉身小露側乳的瞬間，更讓粉絲相當驚呼「太敢穿了」。
歐陽娜娜側邊「大開鏤空」不藏了！肉色嫩肌全看光
娛樂中心／周孟漢報導女星歐陽娜娜承襲父母優良基因，憑藉亮麗外型、音樂才華踏入演藝圈，並將事業重心轉往中國，也毫不避諱公開發表親中言論，甚至被陸委會納入重點查核對象，但她絲毫未受影響，仍以絕美造型出席各種公開活動。而在近日，歐陽娜娜出席中國年度娛樂盛事「微博之夜」，同日也上傳了當天的絕佳美照，吸引超過3.8萬人朝聖。
愛妻喝到爛醉！夫深夜飛奔回家反遭「九陰白骨爪」伺候 背後原因暖哭網友
有這種老婆，你會幾點回家？中國海南一名男子長期在外地奔波，突然得知妻子在家喝得爛醉，愛妻心切的他連夜奔波趕回家，豈料打開家門後不僅沒有獲得妻子熱烈且深情的擁抱，竟換得一頓竹筍炒肉絲，超誇張傷勢曝光後掀起網友熱議。
是否續約味全龍當小龍女？李多慧首公開露臉全招了 最新動向曝光
超人氣的啦啦隊女神李多慧來台4年，如今從樂天轉當味全龍「小龍女」即將約滿，去年底她出席活動被問到合約期滿後的動向，當時支支吾吾擠出「應該...看一下...」。媒體問她是否要等球團公布，李多慧點點頭表示同意，強調自己很喜歡啦啦隊活動，會繼續應援下去。如今趕在過年前，她宣布和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格 12
ZB1章昊微博之夜第十座個人獎盃入袋！ 和歐陽娜娜等人共同獲獎
ZB1章昊微博之夜第十座個人獎盃入袋！ 和歐陽娜娜等人共同獲獎
緊身衣版「明日香」太辣了！現象級Coser女神yunocy性感撲台 「1分鐘互動券」搶爆
台灣同人圈年度最大盛事「Fancy Frontier 開拓動漫祭46」（FF46），今起一連三天（2月6日至8日）在台北花博公園爭艷館盛大登場。今年活動尚未開幕便話題不斷，除了同人創作與舞台活動備受期待，更迎來多位日本人氣Coser跨海參戰。其中最受矚目的，正是被粉絲譽為「現象級性感女神」的日本超人氣Coser兼實況主yunocy。
《豆腐媽媽》替身墜樓整晚吐血！未婚妻「出面控訴」曝1動作搶命
《豆腐媽媽》替身墜樓整晚吐血！未婚妻「出面控訴」曝1動作搶命
LISA再簽片約 演出Netflix浪漫愛情電影
韓團BLACKPINK的泰籍成員LISA，似乎接下來會把事業重心放在演戲上，因為她正在忙於與馬東石拍攝Netflix動作片《TYGO》，卻已經等不及宣佈，簽約主演下一部電影，是Netflix所投資未命名的浪漫愛情喜劇。
民視《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！傅孟柏「提3點質疑」轟：沒預算就不要跳
民視《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！傅孟柏「提3點質疑」轟：沒預算就不要跳
今年最強寒流將來襲！ 專家曝4大特徵：10度以下區域持續擴大
氣象署指出，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。氣象專家林得恩今（6）日說，，強冷空氣預計於2月7日至2月9日報到，並進一步影響到台灣的天氣，其主要特徵有4點，「沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探攝氏6度以下，一定要特別注意防寒保暖」。
不是漂亮、年輕！律師曝女性離婚「最重要底氣」：隨時能轉身離開
周盈孜在Threads上發文表示，這樣的能力並非空泛口號，而是建立在實際條件與內在狀態之上。她指出，首先是經濟上的安全感，戶頭裡必須隨時有足以支付房租與基本生活開銷的現金，才能在關係生變時不被迫妥協。其次是在職場上擁有不容易被取代的專業能力，讓自己即使面對人生重...
F.F.O聯合ARKis辦見面會 「在地囡仔」光榮返鄉回高雄
【緯來新聞網】男團F.F.O與ARKis聯手宣佈將於3月1日在高雄後台 Backstage Live
郭泓志復刻大聯盟「記憶中的味道」紅了眼眶 峮峮、張棋惠現身支援！
郭泓志在場上不僅成為目光焦點，更開心宣佈邀請《嗨！營業中》主持群擔任當晚的開球嘉賓。姚元浩驚訝表示想不到能擔任開球嘉賓，莎莎也感謝郭泓志帶大家來見世面。就在開球任務結束後，棒球界傳奇恰恰彭政閔竟驚喜現身關心問道：「聽說你們明天要煮？是不是要幫選手準備餐點...
影／AKB48 新單曲「最強神顏」伊藤百花站上C位！ TPE48林于馨神速COVER網友全跪
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜日本國民女團AKB48迎接新年再度推出全新單曲〈殘留的櫻花〉（名残り桜），也是AKB48睽違15年再度推出以畢業櫻花季為主題的歌曲...
高雄之子回來了！F.F.O聯手ARKis三月返鄉開唱 兩男團驚喜合體攻港都
人氣團體F.F.O與ARKis聯手釋出開春震撼彈，宣佈將於3月1日登陸高雄後台Backstage Live舉辦「The Uncharted Realm」見面會。這不僅是兩大男團首度南下高雄合體，更是F.F.O的鈞嘉與ARKis的東翰兩位「高雄之子」榮耀返鄉的圓夢舞台。
育有3幼兒無正職！嘉義家庭悲劇 妻子持刀捅夫15刀奪命遭起訴
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導嘉義縣水上鄉三和村於去年中發生一起家庭悲劇。一名30歲黃姓女子因與36歲莊姓丈夫發生激烈爭吵，竟持水果刀猛刺丈夫15刀。...
阿翔高空求婚楊繡惠！掏「50克拉巨鑽」遭狠拒 下秒落地慘翻車
阿翔高空求婚楊繡惠！掏「50克拉巨鑽」遭狠拒 下秒落地慘翻車
台積熊本廠攻3奈米…藍委：矽盾破窗 經長：最先進製程留台
台積電評估日本熊本二廠升級為三奈米的先進製程，在野黨質疑，三奈米製程外移是質變訊號，台灣「矽盾」恐成「破窗」。經濟部長龔明鑫昨說，即使台積電在日本建立先進製程產線，海外先進產能比重頂多增加一、兩個百分點；行政院發言人李慧芝說，台灣在全球先進製程產能中的占比仍維持八成，台積電在台布局先進製程領先全球，海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。
你不是霍諾德！他挑戰極限跳橋拍流量片 直接變死亡直播
哥倫比亞一名男子蒙托亞（Angel Montoya），近日為了拍流量片，挑戰極限跳橋，但沒想到直接變成死亡直播，引發網友關注。
楊冪《微博之夜》遭指換位爭C位 主辦方火速發聲致歉
中國娛樂圈盛典《微博之夜》昨(5)日在北京登場，多位高人氣明星也盛裝出席，沒想到卻爆出「搶座爭議」，女星楊冪遭質疑是想佔C位，強迫男星肖戰換位，引發網上熱議。而楊冪的工作室則駁斥，並點名主辦方討說法。...