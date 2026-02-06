歐陽娜娜微博之夜黑白雙殺！側乳鏤空性感全開 紅毯尺度直接拉滿

記者林宜君／台北報導

紅毯從來不只比人氣，更是時尚戰場。歐陽娜娜再度現身大型典禮，以截然不同的黑白造型搶佔焦點，成熟氣場與話題度同步拉滿。中國年度娛樂盛事「微博之夜」於昨晚登場，長期在當地發展的歐陽娜娜受邀出席，一現身便成為紅毯焦點。活動開始前，歐陽娜娜工作室搶先釋出兩套風格強烈對比的造型照，以「暗黑魅惑」與「純白性感」雙路線預告紅毯氣勢，引發網友熱烈討論。

歐陽娜娜身穿白色長禮服驚豔全場。（圖／翻攝自新浪）

首先曝光的黑色造型走華麗暗黑路線，整體畫面充滿電影感。歐陽娜娜留著微捲長髮，搭配煙燻眼妝與俐落剪裁禮服，眼神銳利、氣場全開，呈現與過往甜美形象截然不同的成熟風格，不少粉絲直呼「氣勢超殺」、「根本時尚大片等級」。另一套白色禮服則展現完全不同的視覺張力。歐陽娜娜身穿白色長禮服，裙身採用鏤空設計，剪裁結合大露背與低側線條，線條俐落卻不失優雅，在純白基調中加入性感細節，側乳若隱若現展現自信又從容的女性魅力。照片曝光後，網友紛紛留言大讚「女神降臨」、「美到不像現場照」。

廣告 廣告

晚間典禮正式登場後，歐陽娜娜除紅毯造型備受矚目，也在音樂成績上獲得肯定。（圖／翻攝自新浪）

晚間典禮正式登場後，歐陽娜娜除紅毯造型備受矚目，也在音樂成績上獲得肯定。她與劉宇、章昊、周震南一同獲頒「微博年度熱度歌手」獎項，再度證明其在音樂與娛樂領域的高人氣與影響力。黑白雙造型加上獲獎表現，歐陽娜娜此行不僅成功吸引紅毯目光，也為本屆「微博之夜」留下鮮明記憶點。

更多三立新聞網報導

MC夢爆氣喊冤！住處遭影射性交易 親揭監視器內幕「是女友聚餐」

節目替大S清算舊帳惹火汪小菲家族！張蘭怒轟越線 放話依法提告

曾紅到全台瘋迷！林慧萍差點成張菲妻 金曲再被翻唱

19年長青樹！蔡阿嘎二度稱霸百大網紅榜 500萬粉見證「老兵不死」傳奇

