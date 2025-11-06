歐陽娜娜野外徒步「只穿坦克猛露膚」！突遇「熊出沒」畫面流出

娛樂中心／綜合報導



女星歐陽娜娜近日公開自己與一票友人前進雲南騰衝市，來到古城旅行的紀錄影像，只見他深入當地山林、人文景點，還有在遼闊草原騎馬，除了影片他更公開自己隨手記錄下的健走身影，歐陽娜娜穿上坦克背心，站在一塊寫有「熊出沒」告示牌前面的模樣獲得上萬網友關注，許多粉絲也到場留言關心歐陽娜娜近況了。









歐陽娜娜野外徒步「只穿坦克猛露膚」！突遇「熊出沒」畫面流出萬粉急關切

歐陽娜娜貼文宣布全新Vlog系列「我和朋友們的旅行」正式回歸，笑喊「嗨！我回來了！」。（圖／翻攝自歐陽娜娜@IG）

廣告 廣告

歐陽娜娜5日在個人經營IG帳號，上傳一系列在雲南旅行紀錄下畫面，只見首圖直接跟上最近黑熊話題，當地也同樣面臨在野外可能會碰到「熊出沒」情境，正巧在林間看到「熊出沒」告示牌的歐陽娜娜，就站在牌前捕捉這張同框畫面，歐陽娜娜也在貼文分享自己旅程、創作的真實心境，他宣告今年開啟了「我和朋友們的旅行」作為 Vlog 回歸的新系列，歐陽娜娜解釋自己已經開Vlog很多年，雖然並不是工作清單上必須完成的事情，所以他一直抱持有對的時機和契機，再次拿起手機對著鏡頭說：「嗨！我回來了！」的心態。

歐陽娜娜野外徒步「只穿坦克猛露膚」！突遇「熊出沒」畫面流出萬粉急關切

歐陽娜娜分享「熊出沒」合影畫面。（圖／翻攝自歐陽娜娜@IG）

如今他在這趟雲南之旅宣告Vlog紀錄回歸，他感謝協助拍攝的工作夥伴「一直做最懂我的人」，兩人的默契從理解彼此細膩敏感的情緒，到對於美的欣賞、對大自然的渴望，再到讀懂對方的笑點，像兩塊拼圖的邊邊角角，正正好能拼在一塊兒，令他感覺非常特別，同時歐陽娜娜也感謝一直等待、關注他的粉絲，他看到有些朋友說從初中開始看，現在都上大學了，讓歐陽娜娜忍不住感嘆時光飛逝：「一下子恍神、原來『大一』距離我已經七年了！」，他也笑：「希望我的 Vlog 依舊是你可以下飯的視頻（影片）～」。

廣告 廣告

歐陽娜娜野外徒步「只穿坦克猛露膚」！突遇「熊出沒」畫面流出萬粉急關切

歐陽娜娜感嘆時間過太快，但他依舊感謝仍陪伴他的粉絲 。（圖／翻攝自歐陽娜娜@IG）













原文出處：歐陽娜娜野外徒步「只穿坦克猛露膚」！突遇「熊出沒」畫面流出萬粉急關切

更多民視新聞報導

狂出國太自由！歐陽娜娜遭小粉紅抓包「爽用台灣護照免簽」破防了

陳妍希才甩陳曉！偷合體歐陽娜娜「41歲真面目」狂遭中網開酸了

超越歐陽娜娜！93閱兵「第一開舔台灣藝人是他」小粉紅看愣：誰啊

