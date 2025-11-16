歐陽娣娣嗨喊歡迎來"中國台灣"玩 網怒:取消台國籍

生活中心／綜合報導

近年積極在大陸演藝圈發展的藝人歐陽娣娣，曾在參加泰國選秀節目時自我介紹寫著來自中國，也在今年大陸十一「國慶」轉發慶賀文章，爭議言論不斷，近日她登上中國選秀節目，到廈金大橋當一日油漆工，不僅用嚴重的捲舌口音說話，還不忘高喊歡迎來"中國台灣"玩，再度引發台灣網友撻伐。

藝人 歐陽娣娣：「今天也來就看到金門在那邊，所以就覺得很親切。」

頭戴工程帽，身穿綠色反光背心，歐陽龍與傅娟的小女兒，歐陽娣娣，近日上中國選秀節目，到廈金大橋體驗粉刷工程，大吃台灣豆腐。

歐陽娣娣嗨喊歡迎來"中國台灣"玩，網怒:取消台灣國籍。（圖／歐陽娣娣微博）





藝人 歐陽娣娣：「現在站在這裡，我可以看到我的家鄉就在那邊，特別特別的近，期待有一天我可以直接從這，（我們就有一個速開車），對試著開車過去特別快。」

指著金門，用捲舌音調，不斷嚷嚷廈金大橋將成為中國通往台灣最快的道路。

藝人 歐陽娣娣：「（到時候坐車到達中國台灣的時候），歡迎來我家玩，（娣娣做東道主），歡迎來我家玩吧，一定請大家來我家（吃美食），去我家看我家狗狗貓貓，（來當真正的一家人），（吃真正一家的團圓飯），歡迎來中國台灣玩。」

還不忘喊話大家到"中國台灣"玩，畫面曝光後，台灣網友們全看傻眼，狠酸這位不紅的中國小藝人，來台灣做什麼，看起來很可憐。妳全家要游過去，也沒人會反對。這可以取消台灣國籍了吧。誰跟你中國台灣。為了賺人民幣，舔成這樣很可悲。





歐陽娣娣廈金大橋體驗一日油漆工。（圖／歐陽娣娣微博）





立委（民） 郭國文：「歐陽龍的女兒其實又發表親中言論，只是差別這次是妹妹出來發表，女兒接二連三，不是靠自己的能力或才藝，而有一口飯吃，卻要透過統戰，當成一種生計，事實上透過（廈金大橋）公路，其實開不到台灣只會開到金門，她也不是金門人，類似這種統戰的言論接二連三出來，我覺得陸委會應該要正面來處理，該怎麼辦就應該要怎麼辦。」

繼歐陽娜娜的舔中爭議後，妹妹歐陽娣娣也爭議言論不斷，不僅在泰國選秀節目，自我介紹寫來自中國，更在今年中國十一「國慶」轉發慶賀文章，如今又在中國選秀節目上高喊"中國台灣"，再度掀起網友們熱烈討論。

