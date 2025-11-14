歐陽娣娣廈門「狼狽當油漆工」喊家鄉好近！這一幕網怒：可取消國籍嗎

娛樂中心／巫旻璇報導

近年將事業重心轉往中國發展的藝人歐陽娣娣，近日她參與「2025電影頻道星辰大海青年演員優選計劃」活動，現身廈金大橋（廈門段）化身成造橋工人，喊出「今年又來，看到金門在那邊，就覺得特別親切。」，再度引起討論。





歐陽娣娣近年將事業重心轉往中國發展。（圖／翻攝自微博）

歐陽娣娣近年將事業重心轉往中國發展。（圖／翻攝自微博）





《廈門日報》13日發布影片，以「歐陽娣娣變身廈金大橋建設者」為題，只見她身穿螢光工程背心，在受訪時談到自己對廈門的印象。她表示，自小就覺得廈門飲食合胃口，「因為離我家鄉特別近」，這次抵達當天便直奔品嘗沙茶麵，「味道特別豐富」。她也指向金門說：「這裡可以看到家鄉，期待有一天可以直接從這裏過去。」

此外，她還體驗工地粉刷作業，影片中可見她手持油漆刷參與粉刷工程，笑稱希望能「為廈金大橋（廈門段）這麼大的建設出一點點小小的力量」。 另一支影片中她還表示，這裡可以看到家鄉，期待有一天可以直接從這裡過去，「到家了，開車過去特別快。」

歐陽娣娣現身廈金大橋（廈門段）化身成造橋工人。（圖／翻攝自微博）

歐陽娣娣現身廈金大橋（廈門段）化身成造橋工人。（圖／翻攝自微博）

歐陽娣娣也同步在微博分享多張行程照片，並寫下：「大帽險家隊超棒的，大家都看直播了嗎？有看到我們在廈金大橋上體驗建設任務嗎？很開心充實的上午，繼續關注我們這次的星辰大海吧！」。

歐陽娣娣也同步在微博分享多張行程照片。（圖／翻攝自微博）

歐陽娣娣也同步在微博分享多張行程照片。（圖／翻攝自微博）





相關畫面在社群上曝光後，也引發網友們討論，留言表示「口音完全中國人」、「喔，現在去中國當油漆工了呀？怎麼她姊姊不幫她一下啊？ 」、「這可取消國籍了吧 」、「這位是台灣人嗎？中國人能吃苦拼命在建立夏金大橋」 。





