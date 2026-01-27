歐陽娣娣才10歲通告費破8萬！余祥銓喊「不錄了」：做1事醫藥費都不夠

娛樂中心／巫旻璇報導

男星余祥銓是資深藝人余天與李亞萍的兒子，近年努力經營事業，逐漸擺脫「星二代靠爸」的標籤。成家生子後，他也收斂過往愛玩的性格，形象轉趨成熟穩重，並時常在節目中分享「余家人」私下互動的趣事。近日，資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料， 歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間情緒大受衝擊，忍不住當場反問製作單位：「那你們有給我8萬嗎？」甚至半開玩笑脫口說出「我不想錄了」逗得現場笑聲不斷。

10歲上節目翻側空翻 通告費竟開出8萬元





粘嫦鈺在節目《娛樂頭版頭》中提到，外界經常將歐陽家三姊妹拿來比較，但傅娟始終覺得娣娣最有舞台魅力，個性活潑、又愛唱歌跳舞，未來發展備受期待。她也回憶，當年錄製娛樂節目時，歐陽龍夫妻曾帶著年僅10、11歲的娣娣一起上通告，當時娣娣沒有特別設定話題，只是現場表演了一個側空翻，就讓人留下深刻印象。事後粘嫦鈺好奇向製作人詢問通告費的計算方式，沒想到得到的答案是「三個人分別計算」，就連年紀最小的娣娣，也各自領到8萬元，讓她當場愣住。

歐陽娣娣才10歲「通告費破8萬」！余祥銓變臉「不錄了」：做1事給醫藥費都不夠

歐陽娣娣被爆10歲就領到8萬通告費。（圖／翻攝微博）





余祥銓當場走心 苦笑自嘲「我不錄了」

這段爆料一出，讓同樣出身星二代的余祥銓當場情緒大爆發，忍不住喊「10歲通告費就8萬？我到現在都沒有過！」還半開玩笑指著製作單位追問：「你們有給我8萬嗎？」甚至脫口說出「不想錄了，可以出去了嗎？」引發現場一陣笑聲。粘嫦鈺進一步說明，當年她只是好奇歐陽家為何願意上節目，製作人比出「8」的手勢，她原以為是三人合計，沒想到對方回應「一個人8萬」。

歐陽娣娣才10歲「通告費破8萬」！余祥銓變臉「不錄了」：做1事給醫藥費都不夠

同樣出身星二代的余祥銓當場情緒大爆發，忍不住喊「10歲通告費就8萬？我到現在都沒有過！」還半開玩笑指著製作單位追問：「你們有給我8萬嗎？」。（圖／民視資料照）









余祥銓苦練翻跟斗自嘲

對於高額通告費，粘嫦鈺補充，當時製作單位考量收視效果，加上歐陽家並不常上節目，最終仍接受這樣的開價。余祥銓最後則自嘲，現在也想練側空翻試試看能不能領8萬，但苦笑表示，萬一受傷，醫藥費恐怕早就超過通告費了。

















原文出處：歐陽娣娣才10歲「通告費破8萬」！余祥銓變臉「不錄了」：做1事給醫藥費都不夠

