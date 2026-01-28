歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過

記者蔡維歆／台北報導

歐陽娣娣在生日宴會上熱舞表演。（圖／翻攝自傅娟小紅書）

歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間情崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。

余祥銓現身錄影。（圖／記者趙于瑩攝影）

粘嫦鈺在節目《娛樂頭版頭》中提到，傅娟始終覺得娣娣是歐陽家三個女兒當中最有舞台魅力的，個性活潑、又愛唱歌跳舞，未來發展備受期待。粘嫦鈺爆料當年錄製娛樂節目時，歐陽龍夫妻曾帶年僅10歲娣娣一起上通告，娣娣現場表演側空翻讓人留下深刻印象。

廣告 廣告

事後粘嫦鈺好奇向製作人詢問通告費，沒想到得到的答案是「三個人分別計算」，連年紀最小的娣娣也各自領到8萬元。讓同樣出身星二代的余祥銓聽完情緒大爆發「10歲通告費就8萬？我到現在都沒有過！」還半開玩笑追問製作單位：「你們有給我8萬嗎？」。現場笑聲連連。

更多三立新聞網報導

霍諾德爬101挨轟玩命消費危險！Netflix直播「遭批不負責任」回應了

霍諾德爬101全球直播！歐媒揭「致命關鍵」怒轟了：不負責任的行為

妻乳房疑似長惡性腫塊！百萬YTR證實曝「最新病況」：已做好心理準備

車銀優逃稅道歉無效！韓軍方「1動作切割」不忍了 韓網讚：正確做法

