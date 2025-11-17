歐陽娣娣撂台語！竟稱廈門口音「很像家鄉」：歡迎來中國台灣

娛樂中心／周希雯報導

女星歐陽娣娣是資深藝人歐陽龍與傅娟小女兒，她跟隨2名姐姐妮妮、娜娜腳步踏入演藝圈，而且同樣目標明確「進軍中國」；當初參加女團選秀節目時，就曾披著五星旗高喊「我來自中國」。不過歐陽娣娣言論頗具爭議，近期她在廈金大橋看到台灣的金門，表示希望有天能「直接從這裡過去」，才令一票台人傻眼，沒想到又被挖出，邀請中國人「來中國台灣玩」，再度引發網友批評。





歐陽娣娣竟嗨喊：歡迎來中國台灣！稱廈門口音「和家鄉特別像」下秒撂台語

歐陽娣娣擁有精緻美貌。（圖／翻攝「精靈少女Gen1es_歐陽娣娣」微博）

歐陽娣娣日前身穿螢光工程背心、來到位於廈門的廈金大橋，體驗工地粉刷作業，談到對廈門的印象，她指向對面的金門、以濃厚中國腔表示，「這裡可以看到家鄉，期待有一天可以直接從這裡過去」、「開車過去特別快」。事後接受另一段訪問時，歐陽娣娣又稱廈門「口音和家鄉特別像」，不忘撂1句台語「打給厚（大家好）！」該片段引發台人反彈。

後來又有人挖出片段，歐陽娣娣近期參加另一個活動，她和隊內另5人一起登上舞台，內容同樣宣傳廈金大橋的建設。主持人主動cue歐陽娣娣，「未來等到大橋通的時候，你們也相約要一起去（台灣）對嗎？」歐陽娣娣馬上接話，「沒錯！」主持人也說，「到時候坐車到達中國台灣的時候，娣娣做東道主好吧？」歐陽娣娣再說，「歡迎！歡迎來我家玩，請大家去我家看狗狗貓貓」，還不忘強調「歡迎來中國台灣玩！」

片段曝光後，再度引發一票台人反彈，「為什麼硬要擠出『中國台灣』四個字，超好笑，那怎麼不說我去中國四川、中國廣東？？」、「話都親口講的，總不能說經紀人發的沒那意思了吧」、「可以別來蹭台灣嗎」、「要不是出生台灣，講出來的話誰在乎」、「不銷戶籍感覺不痛不癢」、「講話都有口音了」、「舔共舔成這樣」、「老愛說愛祖國，那為什麼不歸順」。

