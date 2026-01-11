歐陽娣娣舞台被批「災難演出」氣氛凍結劉宇寧出聲救場
歐陽娣娣為資深藝人歐陽龍與傅娟所生的小女兒，與姊姊妮妮、娜娜一樣，踏入演藝圈發展。近日她參加大陸音樂節目《有歌》第二季，與劉宇寧合作演出歌曲〈畫像〉，並邀來姊姊歐陽娜娜擔任大提琴伴奏。不料演出後卻遭評審狠批「歐陽娣娣妳唱得很差」，場面一度尷尬，而一旁劉宇寧暖心的一句話，意外引發網友熱議與讚賞。
劉宇寧與歐陽娣娣的合作舞台結束後，評委給出相當犀利的評價，尤其針對歐陽娣娣的演唱表現提出質疑，使現場氣氛瞬間降至冰點。該名評審直言自己並未將票投給歐陽娣娣，並指出：「這是一個特別好看的舞台，但娣娣你唱得很差，你是這首歌的女主角，卻和這首歌沒有關係，你唱的每一句都不可信，這是一個特別災難的演出。」
評審話一說完，歐陽娣娣臉上露出一絲苦笑，氣氛明顯凝重，劉宇寧隨即站出來緩頰，笑著簡短回應一句「倒也不至於，哥」，在尊重評委專業意見的同時，也顧及搭檔的感受，巧妙化解現場尷尬。據悉，賽前準備期間，劉宇寧曾配合歐陽娣娣的音域調整編曲。歐陽娣娣也表示「沒事」，坦言能理解老師的指正，本想進一步說明卻被打斷，仍態度堅定地回應「可以等我說完嗎？老師」，並表示過程中或許表現不足，但希望從第一個到最後一個舞台，能讓大家看到她的成長與進步，也會持續努力加油，並感謝老師給予的幫助，對她而言相當重要。
節目播出後，相關話題迅速登上熱搜，網友多數肯定劉宇寧的應對方式，認為他的發言溫暖且有分寸，紛紛留言表示：「劉宇寧就是這麼溫暖啊」、「劉宇寧這樣的搭檔在身邊真的很安心」、「這是00後整頓比賽綜藝了呀」、「娣娣也很剛啊！挺好的，內心強大的姑娘」、「誰不是從青澀到成熟？客觀指出缺點沒問題，但純主觀的攻擊就有些過分了，不知道有多少初出茅廬的新人，就被這樣的評判而永遠消失了。」
